Miljöorganisationer varnar för nedskärningar i EU:s långtidsbudget

Organisationerna efterlyser dessutom öronmärkta medel för biologisk mångfald, eftersom det nuvarande målet på 10 procent föreslås försvinna. De motsätter sig även förslaget att avveckla Life som fristående program och fördela dess verksamhet mellan större EU-fonder. För att finansiera EU:s prioriteringar föreslår organisationerna bland annat en permanent skatt på fossilindustrins vinster.

De varnar samtidigt för att ytterligare budgetnedskärningar kan minska investeringarna i klimatomställning, naturskydd, energisäkerhet och gränsöverskridande infrastruktur. Enligt miljöorganisationerna riskerar även ett bibehållet klimatmål på 35 procent att få mindre betydelse om den totala budgeten minskar.