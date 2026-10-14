Inför EU-toppmötet den 15–16 oktober uppmanar fem europeiska miljöorganisationer medlemsländerna att värna klimat- och miljösatsningarna i EU:s långtidsbudget för 2028–2034. Organisationerna bakom uppmaningen är Birdlife Europe, Climate Action Network Europe, European Environmental Bureau, Transport & Environment och Världsnaturfondens EU-kontor.
Miljöorganisationer varnar för nedskärningar i EU:s långtidsbudget
Dagens M&U Inför EU-toppmötet den 15–16 oktober uppmanar fem europeiska miljöorganisationer medlemsländerna att värna klimat- och miljösatsningarna i EU:s långtidsbudget för 2028–2034.
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Förhandlingarna går in i ett avgörande skede, där både budgetens storlek och fördelningen av medel fortfarande är omstridda. I det nuvarande förslaget ska minst 35 procent av budgeten gå till klimat- och miljöåtgärder, men organisationerna varnar för att brister i beräkningsmetoderna kan innebära att den faktiska andelen blir omkring 27 procent. De kritiserar också undantag från EU:s princip om att finansierade projekt inte får orsaka betydande miljöskada, eftersom dessa kan möjliggöra stöd till fossila bränslen och andra miljöskadliga investeringar.
Organisationerna efterlyser dessutom öronmärkta medel för biologisk mångfald, eftersom det nuvarande målet på 10 procent föreslås försvinna. De motsätter sig även förslaget att avveckla Life som fristående program och fördela dess verksamhet mellan större EU-fonder. För att finansiera EU:s prioriteringar föreslår organisationerna bland annat en permanent skatt på fossilindustrins vinster.
De varnar samtidigt för att ytterligare budgetnedskärningar kan minska investeringarna i klimatomställning, naturskydd, energisäkerhet och gränsöverskridande infrastruktur. Enligt miljöorganisationerna riskerar även ett bibehållet klimatmål på 35 procent att få mindre betydelse om den totala budgeten minskar.