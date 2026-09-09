Miljöorganisationer anmäler Jessika Roswall

Dagens M&U Flera europeiska miljöorganisationer har anmält EU:s miljökommissionär Jessika Roswall till EU:s ombudsman med anledning av kommissionens förslag om ändrade vattenkrav för att underlätta gruvbrytning.

Miljöorganisationer anmäler Jessika Roswall
Miljökommissionär Jessika Roswall (M). Foto: Philippe Buissin/EU-parlamentet.

Organisationerna anser att processen avviker från etablerad praxis eftersom förslaget inte föregåtts av samråd och konsekvensutredningar.

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EU-kommissionen har tidigare bedömt att ramdirektivet för vatten var väl anpassat. Trots det presenterade ett ändringsförslag strax före jul förra året. Jessika Roswall har beskrivit förändringarna som en förenkling, medan miljöorganisationerna ser dem som en sänkning av miljökraven.

Ombudsmannen kan rikta kritik mot EU-kommissionens agerande men kan inte kräva att redan beslutade regeländringar upphävs.

EU Vatten
publicerad 9 september 2026
av Ebba
ebba.k@miljo-utveckling.se

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