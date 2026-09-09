Miljöorganisationer anmäler Jessika Roswall

EU-kommissionen har tidigare bedömt att ramdirektivet för vatten var väl anpassat. Trots det presenterade ett ändringsförslag strax före jul förra året. Jessika Roswall har beskrivit förändringarna som en förenkling, medan miljöorganisationerna ser dem som en sänkning av miljökraven.

Ombudsmannen kan rikta kritik mot EU-kommissionens agerande men kan inte kräva att redan beslutade regeländringar upphävs.