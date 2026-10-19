FN:s naturmål långt ifrån att nås – finansieringen i fokus på Cop17

Dagens M&U Naturtoppmötet Cop17 inleddes på måndagen i Jerevan i Armenien. Enligt en ny FN-rapport ligger världen efter när det gäller 22 av de 23 mål som antogs i Montréal 2022.

FN:s naturmål långt ifrån att nås – finansieringen i fokus på Cop17
Jerevan, Armenien. Foto: Adobe Stock

När FN:s naturtoppmöte Cop17 inleds i Jerevan i Armenien på måndagen visar den första globala uppföljningen att arbetet med att stoppa förlusten av biologisk mångfald går för långsamt. Enligt en ny FN-rapport ligger världen efter när det gäller 22 av de 23 mål som antogs i Montréal 2022. Bland målen finns att skydda 30 procent av land- och havsområdena till 2030, men nuvarande nationella åtaganden beräknas bara ge ett skydd på 27,5 procent av land och inlandsvatten.

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Rapporten från FN visar samtidigt att nästan 90 procent av länderna har antagit nationella naturmål, medan färre än hälften av de mål som länderna själva utvärderat bedöms vara på rätt väg. Under förhandlingarna den 19–30 oktober ska länderna granska resultaten och diskutera hur arbetet kan påskyndas. En central fråga är finansieringen, där målet är att mobilisera minst 200 miljarder dollar årligen till 2030, varav minst 30 miljarder i internationellt stöd till utvecklingsländer.

En annan huvudfråga är åtagandet att minska eller styra om naturskadliga subventioner med minst 500 miljarder dollar årligen. Inför mötet har fler än 130 företag och finansaktörer, däribland H&M, Nestlé och Vattenfall, uppmanat regeringarna att inom ett år inleda arbetet med konkreta reformplaner. Även näringslivets möjligheter att bidra till finansieringen av naturskydd väntas diskuteras.

publicerad 19 oktober 2026
av Jon Röhne
nrjon-r@hallbartsamhallsbyggande.se

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