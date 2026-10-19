FN:s naturmål långt ifrån att nås – finansieringen i fokus på Cop17

När FN:s naturtoppmöte Cop17 inleds i Jerevan i Armenien på måndagen visar den första globala uppföljningen att arbetet med att stoppa förlusten av biologisk mångfald går för långsamt. Enligt en ny FN-rapport ligger världen efter när det gäller 22 av de 23 mål som antogs i Montréal 2022. Bland målen finns att skydda 30 procent av land- och havsområdena till 2030, men nuvarande nationella åtaganden beräknas bara ge ett skydd på 27,5 procent av land och inlandsvatten.