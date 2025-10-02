Forskare vid Chalmers tekniska högskola har tagit fram ett nytt atomtunt material som kan minska energiförbrukningen i minneschips med upp till 90 procent. Genombrottet kan få stor betydelse för framtidens datalagring, i en tid då den digitala tekniken växer snabbt och energibehovet ökar i samma takt. Inom ett par decennier beräknas datalagring och dataöverföring stå för en betydande del av världens totala energiförbrukning.
Nya upptäckten – det kan minska energiförbrukningen med 90 procent
Teknik Ett forskarteam vid Chalmers har gjort en upptäckt som kan förändra framtidens datateknik – och spara massvis med energi.
Foto: Adobe Stock
Det nya materialet kombinerar två motsatta magnetiska tillstånd – ferromagnetism och antiferromagnetism – i en och samma tvådimensionella kristallstruktur. Detta är första gången det lyckats utan att stapla flera olika material, något som tidigare varit både komplext och energikrävande. Den magnetiska lutning som uppstår i materialet gör att elektronerna enkelt kan ändra riktning utan att påverkas av externa magnetfält, vilket minskar energibehovet dramatiskt.
