Nya upptäckten – det kan minska energiförbrukningen med 90 procent

Det nya materialet kombinerar två motsatta magnetiska tillstånd – ferromagnetism och antiferromagnetism – i en och samma tvådimensionella kristallstruktur. Detta är första gången det lyckats utan att stapla flera olika material, något som tidigare varit både komplext och energikrävande. Den magnetiska lutning som uppstår i materialet gör att elektronerna enkelt kan ändra riktning utan att påverkas av externa magnetfält, vilket minskar energibehovet dramatiskt.

