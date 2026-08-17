Forskarna har genomfört 30 intervjuer med högt uppsatta hållbarhetschefer, varav 29 arbetar på företag inom Fortune 200.
Affärslogik driver storföretagens hållbarhetsarbete
Dagens M&U Riskhantering och affärslogik är de vanligaste drivkrafterna bakom stora företags hållbarhetsarbete, enligt en ny studie publicerad i tidskriften Sustainability.
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Av de intervjuade uppgav 27 riskhantering och affärslogik som drivkrafter, medan 22 pekade på tryck från intressenter och investerare. Samtidigt angav 13 etiska övertygelser som en drivkraft och 12 lyfte krav kopplade till reglering och regelefterlevnad. Forskarna konstaterar att företagens hållbarhetsarbete i regel drivs av flera faktorer samtidigt och delar in de intervjuade i tre grupper: externt drivna, värderingsdrivna och en grupp där externa krav kombineras med interna värderingar.
Studien visar också att 29 av de 30 intervjuade ser hållbarhet som en del av hela företagets verksamhet snarare än som ett separat program.