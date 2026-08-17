Affärslogik driver storföretagens hållbarhetsarbete

Av de intervjuade uppgav 27 riskhantering och affärslogik som drivkrafter, medan 22 pekade på tryck från intressenter och investerare. Samtidigt angav 13 etiska övertygelser som en drivkraft och 12 lyfte krav kopplade till reglering och regelefterlevnad. Forskarna konstaterar att företagens hållbarhetsarbete i regel drivs av flera faktorer samtidigt och delar in de intervjuade i tre grupper: externt drivna, värderingsdrivna och en grupp där externa krav kombineras med interna värderingar.