EU-parlamentet vill slopa nödbroms i CBAM

Dagens M&U EU-parlamentet vill ta bort möjligheten att tillfälligt pausa delar av EU:s koldioxidtull CBAM om systemet leder till kraftigt ökade importpriser.

EU-parlamentet vill slopa nödbroms i CBAM
Foto: EU-parlamentet

EU-parlamentet vill ta bort möjligheten att tillfälligt pausa delar av EU koldioxidtull CBAM om systemet leder till kraftigt ökade importpriser. I stället föreslås att intäkter från CBAM ska kunna användas för att stötta industrisektorer som drabbas hårt av kostnadsökningarna.

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Förslaget går emot medlemsländerna, som i rådets förhandlingsposition vill behålla möjligheten till tillfälliga undantag vid allvarliga och oförutsedda marknadsstörningar. Sverige har ställt sig bakom rådets kompromiss, men har inte offentligt drivit just nödbromsen som en enskild fråga.

Parlamentet vill samtidigt skärpa CBAM på flera punkter. Bland annat vill ledamöterna täppa till kryphål för aluminiumimport, begränsa möjligheten att kringgå reglerna genom mindre sändningar och göra det svårare att ändra eller bearbeta produkter för att hamna utanför systemet.

CBAM:s definitiva fas började den 1 januari 2026 och omfattar bland annat cement, järn och stål, aluminium, gödsel, el och vätgas. Systemet ska jämna ut kostnadsskillnaden mellan producenter inom EU, som betalar för sina utsläpp genom EU ETS, och import från länder med svagare eller inga motsvarande koldioxidpriser.

Nu väntar förhandlingar mellan parlamentet och rådet om den slutliga utformningen av reglerna.

publicerad 16 september 2026
av Jon Röhne
nrjon-r@hallbartsamhallsbyggande.se

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