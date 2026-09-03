Lista: Nya kemikaliereglerna du måste ha koll på

Formaldehyd är en kemikalie som bland annat används i lim och träbaserade produkter och som kan spridas till luften. Ämnet kan irritera ögon och luftvägar och är klassificerat som cancerframkallande.

För möbler och träbaserade varor är gränsen 0,062 milligram per kubikmeter luft, medan andra varor får avge högst 0,080 milligram per kubikmeter.

Varor som överskrider gränsvärdena får inte längre säljas eller överlåtas. Det gäller även produkter som köptes in innan reglerna började gälla. Det innebär att företag inte får sälja ut befintliga lager som inte uppfyller kraven.

Samtidigt finns flera undantag. Begränsningen gäller exempelvis inte begagnade varor eller produkter som enbart är avsedda för utomhusbruk. Även vissa varor för industriell och yrkesmässig användning är undantagna, liksom bland annat textilier och skor som omfattas av andra formaldehydregler.

Undantag finns också för vissa medicintekniska produkter, personlig skyddsutrustning och material som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Nya gränsvärden för hur mycket formaldehyd som släpps ut från fordon kommer också att börja gälla. Värdena gäller fordon som släpps på marknaden efter 6 augusti 2027.

Här hittar du ändringsförordningen i sin helhet och här är Echas vägledning för mätning av formaldehydutsläpp.

12 augusti – PFAS i livsmedelsförpackningar

Sedan den 12 augusti 2026 gäller EU nya förpackningsförordning, PPWR. Den omfattar hela förpackningens livscykel och innehåller bland annat nya begränsningar av PFAS, krav på dokumentation, märkning och återvinning.

Förordningen innebär bland annat att PFAS begränsas i livsmedelsförpackningar. En enskild PFAS (PFAS är ett samlingsnamn för mängd olika kemikalier) får inte ha en högre koncentration är 0,025 mg/kg. Den totala summan av PFAS får inte överstiga 0,250 mg/kg.

Sedan tidigare finns också gränsvärden för bly, kadmium, kvicksilver och sexvärt krom. De fortsätter att gälla.

Förpackningar som släpps ut på marknaden efter den 12 augusti ska också tillverkas så att så kallade ”ämnen som inger betänkligheter” minimeras. Här kan du läsa mer om dessa ämnen och vilket ansvar du har.

Samtidigt har nya dokumentationskrav införts. De ska nu ha teknisk dokumentation som visar att kraven följs, samt en EU-försäkran om överensstämmelse. Tillverkaren ansvarar för att ta fram dokumentationen, medan importörer och distributörer ska säkerställa att den finns tillgänglig.

Förpackningar som redan hade släppts ut på EU-marknaden före den 12 augusti 2026 får som huvudregel fortsätta att säljas.

Här är EU-kommissionens vägledning för förpackningsförordningen.

10 oktober – nya regler för perfluorhexansyra, PFHxA

Den 10 oktober börjar nya regler för perfluorhexansyra, PFHxA, dess salter och besläktade ämnen att gälla. Med PFHxA-besläktade ämnen avses ämnen som kan brytas ned till PFHxA i miljön. PFHxA kallas också undecafluorhexansyra, vilket är det namn som används i själva begränsningen.

Produkter som omfattas av begränsningen är bland annat brandsläckningsskum, kläder, skor, livsmedelsförpackningar och kosmetika.

Begränsningen innebär att PFHxA, dess salter och besläktade ämnen inte får förekomma över vissa gränsvärden i berörda kemiska produkter och varor. För PFHxA och dess salter får den sammanlagda koncentrationen inte överstiga 25 ppb, mätt i homogent material. Det motsvarar 25 µg/kg.

För PFHxA-besläktade ämnen får den sammanlagda koncentrationen inte överstiga 1 000 ppb, mätt i homogent material. Det motsvarar 1 000 µg/kg.

När gränsvärdena börjar gälla varierar beroende på vilken typ av kemisk produkt eller vara det handlar om.

Ett par exempel:

Sedan den 10 april 2026 får inte PFHxA, finnas i räddningstjänstens brandsläckningsskum. Från och med 10 oktober 2029 gäller samma sak för brandsläckningsskum som ska användas på vanliga flygplatser.

Från och med den 10 oktober 2026 får PFHxA inte användas i textilier och annat som används av allmänheten – exempelvis regnjackor och handväskor.

Från och med 10 okotber 2027 gäller samma sak för varor som inte kläder, som mattor och gardiner. Förbudet gäller också material som används av allmänheten som på exempelvis bussar eller kontor.

Varor som släppts ut på marknaden före dess påverkas inte.

1 november – de nya faroklasserna i CLP-förordningen

EU har sedan tidigare infört fyra nya faroklasser i CLP-förordningen (som reglerar hur kemiska ämnen ska märkas och förpackas). Under en period har övergångsbestämmelser för förpackningar som redan släppts ut på marknaden gällt.

Den 1 november upphör övergångsbestämmelser. Här kan du läsa mer om de nya faroklasserna.

23 december – nya regler för lösningsmedlen DMAC och NEP

N,N-dimetylacetamid (DMAC) och 1-etylpyrrolidin-2-on (NEP) är lösningsmedel som används i industriella och yrkesmässiga verksamheter.

DMAC används även som lösningsmedel vid tillverkning av syntetiska fibrer och filmer med mera. NEP används bland annat i rengöringsprodukter, vid oljeborrning, vattenrening och i väg- och byggtillämpningar.

Nu har EU-kommissionen beslutat om begränsningar, eftersom medlen bedöms som fosterskadande.

Efter den 23 december 2026 får medlen inte tillverkas elelr användas i kemiska produkter om halten är 0,3 procent eller mer. Medlen får fortsätta användas, men företagen måste se till att de som arbetar med dem inte exponeras över de fastställda nivåerna. Här är Echas vägledning för hur man följer begränsningarna.