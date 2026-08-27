Utsläppen ökade under första kvartalet 2026

Dagens M&U Sveriges ekonomi släppte ut 12,9 miljoner ton växthusgaser under första kvartalet 2026, en ökning med 0,6 procent jämfört med samma period 2025. Detta enligt statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

Utsläppen ökade under första kvartalet 2026
Foto: Adobe Stock

Samtidigt ökade BNP med 2,0 procent i fasta priser, vilket innebar att utsläppsintensiteten minskade med 1,4 procent. Den största utsläppsökningen skedde inom el, gas, värme, vatten, avlopp och avfall, där utsläppen steg med 10 procent, eller 203 000 ton koldioxidekvivalenter. Enligt SCB berodde ökningen främst på kallare väder i början av 2026 jämfört med året före. Även mineralutvinningen ökade sina utsläpp, medan transportindustrins utsläpp var oförändrade.

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Tillverkningsindustrin minskade utsläppen med 52 000 ton, varav stål- och metallindustrin stod för en minskning på 28 000 ton. Hushåll och icke-vinstdrivande organisationer minskade samtidigt sina utsläpp med 51 000 ton. Totalt ökade utsläppen från Sveriges ekonomi med 77 000 ton koldioxidekvivalenter jämfört med första kvartalet 2025.

Klimat Miljöarbete Sverige
publicerad 27 augusti 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

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