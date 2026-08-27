Utsläppen ökade under första kvartalet 2026

Samtidigt ökade BNP med 2,0 procent i fasta priser, vilket innebar att utsläppsintensiteten minskade med 1,4 procent. Den största utsläppsökningen skedde inom el, gas, värme, vatten, avlopp och avfall, där utsläppen steg med 10 procent, eller 203 000 ton koldioxidekvivalenter. Enligt SCB berodde ökningen främst på kallare väder i början av 2026 jämfört med året före. Även mineralutvinningen ökade sina utsläpp, medan transportindustrins utsläpp var oförändrade.