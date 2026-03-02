Microsoft, Autodesk och Swiss Re tillhör de företag som sätter högst interna koldioxidpriser, enligt en genomgång av över 220 bolag. Microsoft tar ut 100 dollar per ton för affärsresor och 15 dollar för andra utsläppskällor, medan Autodesk har en avgift på 33 dollar per ton för utsläpp i alla scope-kategorier. Försäkringsbolaget Swiss Re ligger högst i sammanställningen med 134 dollar per ton för utsläpp i scope 1 och 2 samt affärsresor.
Microsoft och Swiss Re bland bolagen med högst interna koldioxidavgifter
Dagens M&U Teknikbolag och konsultföretag sätter högre interna koldioxidpriser än andra sektorer, med Swiss Re i topp på 134 dollar per ton och Microsoft på upp till 100 dollar.
Foto: Adobe Stock
Enligt analysen, som gjorts av Carbon Capital Lab, tenderar teknikbolag och konsultföretag att sätta högre avgifter än andra sektorer. Skillnaderna kan enligt genomgången delvis förklaras av att företag med höga vinster i förhållande till sina utsläpp har större ekonomiskt utrymme att ta ut högre interna avgifter.
