Microsoft och Swiss Re bland bolagen med högst interna koldioxidavgifter

Microsoft, Autodesk och Swiss Re tillhör de företag som sätter högst interna koldioxidpriser, enligt en genomgång av över 220 bolag. Microsoft tar ut 100 dollar per ton för affärsresor och 15 dollar för andra utsläppskällor, medan Autodesk har en avgift på 33 dollar per ton för utsläpp i alla scope-kategorier. Försäkringsbolaget Swiss Re ligger högst i sammanställningen med 134 dollar per ton för utsläpp i scope 1 och 2 samt affärsresor.