Så ser hållbarhetsyrket ut 2026

Hållbarhetsarbete Färre hållbarhetsfunktioner rapporterar direkt till vd eller styrelse och allt fler företag saknar en egen hållbarhetsbudget. Samtidigt fortsätter hållbarhetsarbetet att integreras i verksamheten, enligt en ny rapport.

Så ser hållbarhetsyrket ut 2026
Foto: Adobe Stock

Hållbarhetsarbetet fortsätter att förändras i företag och organisationer. Enligt ISEP:s nya rapport ”State of the Profession 2026” rapporterar 42 procent av hållbarhetsfunktionerna direkt till vd eller styrelse, jämfört med 48 procent året innan. Samtidigt uppger 44 procent av de svarande att organisationen saknar en särskild hållbarhetsbudget, mot 32 procent i fjol.

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Rapportförfattarna beskriver utvecklingen som dubbel. I vissa organisationer är hållbarhetsfrågorna mer integrerade i verksamheten och leds genom andra delar av organisationen. I andra handlar förändringen om nedskärningar, minskade resurser och att hållbarhetsfunktionen får en svagare ställning.

Samtidigt visar undersökningen att hållbarhetsarbetet fortsätter att utvecklas. Fler än tidigare uppger att organisationen arbetar med att minska växthusgasutsläpp, förbättra avfallshantering och mäta påverkan på naturen. Däremot har andelen som anser att organisationens samlade hållbarhetsarbete blivit bättre minskat från 48 till 43 procent.

Rapporten visar också att hållbarhetsyrket förändras. Socialt värde och social påverkan är det område som vuxit mest under det senaste året och omfattar nu 54 procent av de svarandes ansvarsområden.

AI får samtidigt en allt större roll i hållbarhetsarbetet. Bara 14 procent av organisationerna har dock AI-riktlinjer som omfattar hållbarhetsfrågor, medan 18 procent uppger att sådana riktlinjer håller på att tas fram.

En annan trend är att hållbarhetsfunktionerna i hög grad arbetar med rapportering, regelefterlevnad och granskning.

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