Massutträde ur bankallians – skärpta kreditkrav väntar svenska bolag

Bankalliansen lanserades 2021 för att styra bankernas utlåning mot nettonoll till 2050. I våras tonades kriterierna ned: från strikt 1,5-graderslinjering till “väl under 2 °C, med sikte på 1,5 °C”, samtidigt som flera måsten blev rekommendationer.

Samtidigt har UBS ritat om sin egen färdplan. Banken har senarelagt ett internt nettonollmål – från 2025 till 2035 – med hänvisning till integrationen av Credit Suisse och behovet av robustare koldatainfrastruktur. I den senaste hållbarhetsrapporten har också kopplingen mellan ledningens ersättning och specifika ESG-mål tonats ned.

Politiken spelar in. I USA har ökade legala risker i spåren av anti-ESG-initiativ gjort banker försiktigare med formuleringar, medlemskap och produktdesign. I EU går utvecklingen mot standardiserad rapportering: EU-kommissionens så kallade omnibuspaket justerar delar av CSRD, CSDDD och EU-taxonomin och flyttar fokus från frivilliga allianser till revisionsbar data.

Vad betyder detta för svenska företag?

Konsekvensen för svenska företagskunder är tydlig. Kreditbeslut kommer i högre grad att vila på bankernas egna, sektorspecifika kriterier och på hur väl en övergångsplan håller i kassaflöde och risk. För hållbarhetskopplade lån och obligationer skärps kraven på KPI:er och incitament.

Tre direkta effekter:

Tuffare kreditgranskning av klimatplaner. Banker kommer att efterfråga sektorspecifika vägar (till exempel SBTi, PCAF, IEA‑scenarier) och mätbar CAPEX som sänker utsläpp.

Fler bankunika policyer. Med färre gemensamma NZBA‑ramar ökar variationen i krav på kunder – jämför flera banker för bästa villkor.