UBS blir den tredje stora europeiska banken på tre veckor att lämna Net-Zero Banking Alliance efter en översyn av externa åtaganden. I USA har avhoppen pågått sedan i vintras, med Goldman Sachs och Wells Fargo i december och Citi, Bank of America, JPMorgan och Morgan Stanley runt årsskiftet.
Massutträde ur bankallians – skärpta kreditkrav väntar svenska bolag
EKONOMI UBS lämnar Net-Zero Banking Alliance. Tillsammans med flera avhopp, särskilt i USA, skärps pressen på företagskunder som behöver finansiera sina omställningsplaner.
Bankalliansen lanserades 2021 för att styra bankernas utlåning mot nettonoll till 2050. I våras tonades kriterierna ned: från strikt 1,5-graderslinjering till “väl under 2 °C, med sikte på 1,5 °C”, samtidigt som flera måsten blev rekommendationer.
Samtidigt har UBS ritat om sin egen färdplan. Banken har senarelagt ett internt nettonollmål – från 2025 till 2035 – med hänvisning till integrationen av Credit Suisse och behovet av robustare koldatainfrastruktur. I den senaste hållbarhetsrapporten har också kopplingen mellan ledningens ersättning och specifika ESG-mål tonats ned.
Politiken spelar in. I USA har ökade legala risker i spåren av anti-ESG-initiativ gjort banker försiktigare med formuleringar, medlemskap och produktdesign. I EU går utvecklingen mot standardiserad rapportering: EU-kommissionens så kallade omnibuspaket justerar delar av CSRD, CSDDD och EU-taxonomin och flyttar fokus från frivilliga allianser till revisionsbar data.
Vad betyder detta för svenska företag?
Konsekvensen för svenska företagskunder är tydlig. Kreditbeslut kommer i högre grad att vila på bankernas egna, sektorspecifika kriterier och på hur väl en övergångsplan håller i kassaflöde och risk. För hållbarhetskopplade lån och obligationer skärps kraven på KPI:er och incitament.
Tre direkta effekter:
- Tuffare kreditgranskning av klimatplaner. Banker kommer att efterfråga sektorspecifika vägar (till exempel SBTi, PCAF, IEA‑scenarier) och mätbar CAPEX som sänker utsläpp.
- Fler bankunika policyer. Med färre gemensamma NZBA‑ramar ökar variationen i krav på kunder – jämför flera banker för bästa villkor.
- Reglering väger tyngre än frivillighet. CSRD/ESRS, Taxonomin och kommande CSDDD blir viktigare referenser än NZBA‑medlemskap.