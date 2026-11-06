Lista: 7 viktigaste frågorna under Cop31

1. Begränsa uppvärmningen till så nära 1,5 grader som möjligt

I en rapport från september konstaterade Unep att den globala medeltemperaturen sannolikt kommer att överstiga 1,5 grader jämfört med förindustriell nivå inom de närmaste åren. En viktig fråga under Cop31 blir därför hur uppvärmningen kan begränsas och hur snabbt temperaturen kan pressas tillbaka. Enligt Unep behöver länderna anpassa sin politik och sina investeringar för att göra överskridandet så litet och kortvarigt som möjligt.

2. Omsätta klimatlöften i handling

Unep menar att mötet kommer ge möjlighet att bedöma om länder omsätter sina klimatåtaganden i handling. Det handlar bland annat om att bygga ut ren energi, minska beroendet av fossila bränslen och motverka avskogning. Förberedelserna inför den andra globala översynen av Parisavtalets genomförande, som väntas avslutas 2028, blir också en viktig fråga.

3. Öka klimatfinansieringen

Finansiering till utvecklingsländer väntas bli en av de svåraste förhandlingsfrågorna. Ett gemensamt mål är att mobilisera minst 300 miljarder dollar årligen till 2035, som en del av en bredare ambition om minst 1 300 miljarder dollar per år. Unep pekar samtidigt på brister i finansieringen av klimatanpassning och stöd till länder som drabbas av klimatrelaterade skador och förluster.

4. Stärka klimatanpassningen

Länderna väntas diskutera hur samhällen bättre kan skyddas mot klimatförändringarnas konsekvenser. Ett särskilt fokus ligger på extrem värme och behovet av hållbara kylsystem. Även nationella klimatanpassningsplaner och finansiering av skyddsåtgärder väntas få stort utrymme.

5. Påskynda energiomställningen

Energisystemen står för omkring 70 procent av de globala utsläppen av växthusgaser, uppger Unep. Därför väntas elektrifiering, förnybar energi och energieffektivisering bli centrala frågor. Under mötet planeras också ett nytt initiativ för energieffektiva byggnader, med fokus på bland annat renoveringar, bättre energiprestanda och hållbar kylning.

6. Minska metanutsläpp och avfall

Att minska utsläppen av metan lyfts fram som en viktig åtgärd för att bromsa uppvärmningen på kort sikt. Under Cop31 väntas länderna diskutera hur utsläppen kan minska inom energi, jordbruk och avfallshantering. Ett särskilt fokus ligger på att minska mängden matavfall och annat organiskt avfall som hamnar på deponier, där det bildar metan när det bryts ned.

7. Stärka det internationella klimatsamarbetet

Geopolitiska spänningar riskerar att göra förhandlingarna svårare. Nästan 200 länder deltar med olika ekonomiska förutsättningar och politiska prioriteringar. Enligt Unep blir Cop31 därför ett viktigt test för det internationella klimatsamarbetet.