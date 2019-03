Konsten att knuffa i rätt riktning

Verena Kurz, som doktorerade vid Göteborgs universitet i oktober år 2017, jämförde effekten av att lyfta fram ett vegetariskt alternativ i två universitetsrestauranger under nästan ett helt år. I den ena ändrades menyn och det vegetariska alternativet lyftes fram. I den andra restaurangen ändrades ingenting. Resultatet blev att andelen vegetariska luncher ökade med 6 procentenheter med nudging. Effekten kvarstod under tid, även om den klingade av en aning. Det beskrivs i doktorsavhandlingen Essays on behavioral economics: Nudges, food consumption and procedural fairness.

Begreppet nudging är myntat av nobelpristagaren Richard Thaler, som intresserar sig för hur människor beter sig i verkligheten och ibland på tvärs mot rationella förklaringar, det som kallas beteendeekonomi.