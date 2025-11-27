Klimatförändringar spås bli största orsaken till naturförlust senast 2050

Inom 25 år kommer klimatförändringar att ha övertagit markanvändning som den främsta orsaken till global naturförlust, visar en ny rapport från OECD. Orsaken är otillräckliga globala utsläppsminskningar och ökande klimatpåverkan på ekosystem som regnskogar och korallrev. När ekosystem som Amazonas passerar så kallade tipping points riskerar de att omvandlas från koldioxidsänkor till utsläppskällor, vilket förstärker den globala uppvärmningen.