Inom 25 år kommer klimatförändringar att ha övertagit markanvändning som den främsta orsaken till global naturförlust, visar en ny rapport från OECD. Orsaken är otillräckliga globala utsläppsminskningar och ökande klimatpåverkan på ekosystem som regnskogar och korallrev. När ekosystem som Amazonas passerar så kallade tipping points riskerar de att omvandlas från koldioxidsänkor till utsläppskällor, vilket förstärker den globala uppvärmningen.
Klimatförändringar spås bli största orsaken till naturförlust senast 2050
Dagens M&U Klimatförändringar kommer att överta markanvändning som den främsta orsaken till global naturförlust inom 25 år, enligt en ny rapport från den internationella ekonomiska organisationen OECD.
Kalhygge i närheten av Manaus, Brasilien. Foto: Adobe Stock.
OECD varnar för att miljöpolitik kring klimat, biologisk mångfald, föroreningar och naturresurser ofta hanteras i separata spår, vilket försvårar effektiva lösningar med breda samhällsnyttor. Exempelvis kan åtgärder för att minska utsläpp, som utbyggnad av storskalig bioenergi eller förnybar infrastruktur, samtidigt hota biologisk mångfald om inte hänsyn tas till markanvändning och ekosystem.
