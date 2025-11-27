Klimatförändringar spås bli största orsaken till naturförlust senast 2050

Dagens M&U Klimatförändringar kommer att överta markanvändning som den främsta orsaken till global naturförlust inom 25 år, enligt en ny rapport från den internationella ekonomiska organisationen OECD.

Klimatförändringar spås bli största orsaken till naturförlust senast 2050
Kalhygge i närheten av Manaus, Brasilien. Foto: Adobe Stock.

Inom 25 år kommer klimatförändringar att ha övertagit markanvändning som den främsta orsaken till global naturförlust, visar en ny rapport från OECD. Orsaken är otillräckliga globala utsläppsminskningar och ökande klimatpåverkan på ekosystem som regnskogar och korallrev. När ekosystem som Amazonas passerar så kallade tipping points riskerar de att omvandlas från koldioxidsänkor till utsläppskällor, vilket förstärker den globala uppvärmningen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

OECD varnar för att miljöpolitik kring klimat, biologisk mångfald, föroreningar och naturresurser ofta hanteras i separata spår, vilket försvårar effektiva lösningar med breda samhällsnyttor. Exempelvis kan åtgärder för att minska utsläpp, som utbyggnad av storskalig bioenergi eller förnybar infrastruktur, samtidigt hota biologisk mångfald om inte hänsyn tas till markanvändning och ekosystem.

P07lq8ljInhduyil6nbO/Asskp3fK5QcLnHPWXrOgBd+ayt/wUzWyFnz9fZJ8+Hg1boEIgL4ZFkH6cA0u+VbqSyCNsdqiBDf1Fqf/jJZZVsD5iYzT2/zEW0Kgwjwm0g1H1chArmJUZqwyvUnZbcrgY8Xg90pZ+tWjO5U2QhprLahIytQT9Y5thIWwK0MBFQwjcZkVn5tdnsQMnoUCBc9Yr1oGzJDXL+/7iXzBmBopapObcBuH0I/poVvqdsKejQFqAt6YoID53LHGIoz2zQZiHq7AFsu0hyX+022jRhF1Vo72J93+08Dvh/1bDXBjoS/171fuMft5HN6hJjRdrI4eIxkrtfddPIzNpmIzOTy4AqTcExzOHQyBZsIHfdAfU7fZdsNGMzxwiKXtA5DA+z7iOhlGD3UwMYbpzfTgoLSyBXwJm6y+oX0QvQ0rn7+teX09VhUlKqPjBo52nqCTdDeCGCHtsx2B2rm5QJzbHunePhKPAxtVYKNxrisruptHla7YWGWeH/HsJvh1C8ryZRYX1YjxvFxAC4SCtBd7VWajpfqHMsuGnCs4SikcS5X7DRqyx87PmQXo0xpkGzRYBPOqrdYGYHIuknpkQW3B4qkueQwBRlUmWFA1yalu2n1kLUNlOmy73cQF48ZI/tTqUNe5nIOK2ez3I9kpjZCZdEcAl1lUq9rx5qRG1hF9SL2h9F11Sw2GP7rxJ8aDlzSp+Js5LelkqSsSWgBgtDiAPOihEdwa0UKLbPA0rcvXoKrKuxOmthwlpVFTaFRLkgjEsyk5fso/nXs/xnFhUtUCW5iuO4lC5a+sZZtS1lzvTytzzpssv+yYNPQqtUdeKgHqe/b2mfZ8WSyMhlCiOn2uiSS6EtqB16VVXFEhixNLqqBbBQK67S+pQ2r8+tfuhFnM2V6YRy19r4uwmwhqv2jHvVVNkOvh7faRCnYzF0nN1i+RPU+QZd7azWS28OD4vv9n/A/l7cSlI4WWwpleryjH+uZY/4rVbO+EtDUGyzhFlvwPvwcSCpDzeR3aYbnFQaeSSIriUG3nZh0pk/Gk1TJpzL4u68HfvlvxXNWwZnmsKzf50tlA3ICuTDfFJixNDpGP0wYw6f6HoxNws3fhOH3pMTIs8/OpaT1Oc52QaZklPUB6V5qcMsoBZA8I7cCJqL2LyCOVW7gHlX8cOW1Gi1fyPRzlzvuF4mRJM24jD39E/BbMra6OtHHJMzHcKVv24KbxTOaWWLWeLMrgSzgouu+bkGp4lpnD6Ku3LW2OB65IN/u05EDjXTikLL6aHh+ld/1qBtlbKbTJ1phXCnMgWUkeHfvfRkp+3FPOKud/dSStCnkHnTTC8LTq0810KIvNKsbyek/wIqVf59FoM/vWVFYTDitVaeSyWRlhq9aD4ZAPbOJ3c3jLAub/mEp3IqOM9gSerQpnacW5/F0UuWomIa/mnSObQcCWxvSXKHVu8TkNCHXlzUECUJpcxuWYQ40ksV4ugKzW1hUlPOd4ElexLvYdGA6QTa8yUJIqAZnLptBjCX2pEpGrNbRh882KDENK2FnrYw0qXwkwOxipbzNKeCI7XlMBpGA90gqhtvNXnGxGQ5UC+/jTtjpLatzesD6LTuAL8i7SbrN642rzaqXQVF16mFSvdKB9B5+MBj5CA2Wpr78u3nZ+8FaI2VbDvo5VQE5ptsQTUGOJfSdvyy+a6EV2tEv1agyCm9hvOOdekmTSmoxHXIZAuUBdxs+Q4OeZt7ZI8GUOPiudWyjhbmHtud07IrxDbNNM6+1/+4SlyH9NpkAY/wCRn/kBRpa6WjAB7x31QFuhSWlTrJxLsqT1YPam1hpkNd6IE6z4ViwmJjXN2DrVQkVEQuX5QGRwOChfxhjFe/pPKV0EVhaP/m8X/Y/Gre8dvbbf/FOztg99zZzskIgfT9HfSKiNeswpqw9hQK71AWy1DuPIoePc69U+wF/fRLaCGfO8kCTdZUGR/nJMf2LcnzZJtCpeTEB32VDc9nBoliIvMXtP1gFupDKxumX4LE9G0Mpy7gGammXXeqbM7+sTIfQ
Forskning Klimat Miljömål
publicerad 27 november 2025
av Ebba Kulneff

Senaste nytt

Premium
Dagens M&U

DNA från gamla luftprover avslöjar klimatets påverkan

59 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Återbruk växer – men modets överproduktion bromsar hållbarhet

46 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Svensk energi- och transportsektor uppmanar regeringen att ansluta till EU:s Early Movers Alliance

40 minuter sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Hållbarhet

Hon vann Hållbart Ledarskap 2025: ”Så jobbar vi med hållbarhet”

22 timmar sedan
Premium
Textil

Helene Behrenfeldt: ”Så bygger vi ett fungerande kretslopp för textilier”

20 november
Premium
VERKTYG

Guide: 5 modeller som förenklar klimatanpassningen

13 november
Premium
TEMA: UPPHANDLING

Överprövningsspöket – myt och verklighet i hållbara upphandlingar

4 november
Premium
REDOVISNING

VSME i praktiken – Danmark visar hur

4 november

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
EU

EU presenterar ny strategi – ska accelerera Europas bioekonomiska omställning

2 timmar sedan
Premium
JURIDIK

Vägen klarnar för solcellsägare – MÖD markerar gränsen för ”olägenhet”

26 november
Premium
Cop30

Kritiken mot Cop30-avtalet: ”Svagaste resultatet på flera år”

24 november
Premium
COP30

Cop30 klart: fossilfrågan ströks i sista stund

24 november
Premium
EU-svepet

8 nyheter på veckans EU-agenda

21 november
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Experterna listar: Här är kompetenskraven på hållbarhetschefen 2026

15 oktober
KARRIÄR

Hon tar över hållbarhetsrådet: ”Tre akuta frågor”

1 oktober
Premium
Karriär

Krav anställer hållbarhetsexpert med ansvar för djurvälfärd

1 oktober
Premium
Karriär

Hon blir ny kommunikationschef på WWF

8 september
KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 september

Det senaste

Premium
Dagens M&U

DNA från gamla luftprover avslöjar klimatets påverkan

59 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Återbruk växer – men modets överproduktion bromsar hållbarhet

46 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Svensk energi- och transportsektor uppmanar regeringen att ansluta till EU:s Early Movers Alliance

40 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Sällsynta jordartsmetaller kan återvinnas ur gruvavloppsvatten

30 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Klimatförändringar spås bli största orsaken till naturförlust senast 2050

11 minuter sedan
Premium
EU

EU presenterar ny strategi – ska accelerera Europas bioekonomiska omställning

2 timmar sedan
Premium
EU

EU-parlamentet har röstat ja – skjuter upp EUDR: ”Mycket kritiska”

4 timmar sedan
Premium
Hållbarhet

Hon vann Hållbart Ledarskap 2025: ”Så jobbar vi med hållbarhet”

22 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

DNA från gamla luftprover avslöjar klimatets påverkan

59 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Återbruk växer – men modets överproduktion bromsar hållbarhet

46 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Svensk energi- och transportsektor uppmanar regeringen att ansluta till EU:s Early Movers Alliance

40 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Sällsynta jordartsmetaller kan återvinnas ur gruvavloppsvatten

30 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Klimatförändringar spås bli största orsaken till naturförlust senast 2050

11 minuter sedan
Premium
EU

EU presenterar ny strategi – ska accelerera Europas bioekonomiska omställning

2 timmar sedan
Premium
EU

EU-parlamentet har röstat ja – skjuter upp EUDR: ”Mycket kritiska”

4 timmar sedan
Premium
Hållbarhet

Hon vann Hållbart Ledarskap 2025: ”Så jobbar vi med hållbarhet”

22 timmar sedan