–75-80 procent högkvalitativt kitin baserat på totalinnehållet. Det är jättejättebra, säger Markus Andersson Trojer.

Likheter med lyocell

Kitin är en lång kolhydrat, precis som cellulosa. När forskarna utvinner kitinet ur skalet är det viktigt att värme och kemikalier inte bryter ned kitinkedjorna för mycket.

– Du vill ha långa kedjor för att kunna göra bra, starka fibrer, säger Markus Andersson Trojer.

Men det som gör räkskal tåligt är också det som gör det svårt att förvandla kitin till textil. Efter utvinningen har forskarna ett kitinpulver som sedan omvandlas till fiber. Det är här utmaningen ligger. Naturen använder sig av kitin just för att det är så motståndskraftigt. Nu testar forskarna olika sätt.

Projektet pågår i tre år och leds av Aleksandra Kozlowski. Foto: Rise.

– Vi har faktiskt tagit fram två processer där vi får fram fibrer. Så nu jobbar vi på själva optimeringen, säger Markus Andersson Trojer.

Båda metoderna är lika de processer som används för att på industriell nivå tillverka cellulosafibrer – alltså lyocell. Målet är att även själva materialet ska likna lyocell.

Miljö- och klimatvinster

Eftersom räkskal redan blir över i livsmedelsproduktionen finns flera klimat- och miljöfördelar med ämnet. Fibrerna skulle kunna ersätta en del bomull eller träbaserad cellulosa utan att kräva mer odlingsmark eller skogsråvara. I förlängningen hoppas Markus Andersson Trojer att det även kan ersätta syntetiska fibrer. Klimatavtrycket för ett färdigt tyg gjort med kitin återstår att fastställa.

För att börja spinna garn behöver gruppen få fram ett par kilo material. Markus Andersson Trojer hoppas kunna visa upp ett tyg av rent kitin innan projektet är slut. I kläder tror han att det första steget blir att blanda in kitin i cellulosafibrer.

– Och så kanske man successivt kommer kunna blanda in mer och mer ju mer tekniken mognar.