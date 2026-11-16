Dykarna har plockat upp hundratals ton skräp – här är de oväntade fynden

Hållbarhetsarbete Från elsparkcyklar och elektronik till vapen och falsk bokföring. Dykaren Fredrik Johansson berättar om de oväntade fynden i svenska vatten och hur en del av det som plockas upp kan få nytt liv.

Dykarna har plockat upp hundratals ton skräp – här är de oväntade fynden
Fredrik Johansson. Foto: press/ Adobe Stock

Hands2ocean jobbar med Elgiganten, som ger ut ”The Treasure Collection”, alltså olika elektronikprylar som Hands2ocean lyckats fiska upp och som går att rädda. Produkterna kontrolleras ur säkerhets- och funktionsperspektiv, och de som inte går att rekonditionera eller reparera skickas till materialåtervinning.

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Var är ni någonstans? 

– Överallt där det finns vatten. Det är allt från små åar och sjöar till Östersjön och Västkusten, säger Fredrik Johansson till Miljö & Utveckling. 

Vad är det för grejer ni hittar? 

– Vi har plockat upp över 200 ton däck, de innehåller ju PAH-oljor som är cancerogent, och zink. Däcken blir ju till mikroplaster till slut. Men även tv- och videoapparater, båtteknisk utrustning, VHF:er, radar, allting som man har i ett hem, som elvispar och köksmaskiner. 

Andra saker är såklart mobiltelefoner, datorer och elsparkcyklar. 

– Vi har plockat upp 50 ton elsparkcyklar som ligger i våra vatten. Och detta är i Sverige – som anses vara ett miljömecka jämfört med andra länder. Förmodligen ska vi till England i höst och rensa där. Det kommer bli spännande. Jag träffade några engelsmän som sa ’Wow, if you got 50 tons, we got plenty more’. 

Hands2ocean har också varit i Danmark, Norge och Baltikum. Det finns absolut saker som inte går att rädda efter kortare eller längre tid på havsbotten, men en del grejer håller bättre än man tror. 

– Vi hittar elsparkcyklar som till och med fortfarande ligger och lyser under vattnet efter något dygn. De är ju gjorda som våra mobiltelefoner: de kan faktiskt ligga där i flera år och fungerar nu för tiden om de inte ligger på för stort djup. De är ju byggda för att klara regn och så vidare. 

Vad är det konstigaste du har hittat? 

– En märklig sak var när jag dök vid Strandvägen i Stockholm, då plockade vi upp 300 elsparkcyklar. Vi brukar dyka tidigt på morgonen, 5-6-tiden för att slippa trafiken, och då fick jag en elsparkcykel i huvudet när jag dök. Det var sjukt. Då kände jag ’Vad är det här för karma?’ 

Vänta, det kommer mer.

– Men andra sjuka saker är ju att vi hittade fem kilo hasch nära Pampas Marina (en småbåtshamn i Solna, reds.anm). Vi har hittat hagelgevär, pistoler och varit med och löst brott på det sättet. Vi har hittat tio kilo falsk bokföring med tegelstenar som hade kastats i, de fälldes för bokföringsbrott. 

Avfall & Återvinning Klimat Miljöarbete
publicerad 16 november 2026
av Ellen Sundström

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