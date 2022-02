Johan Rockström om nya boken: Man ska känna att man varit med om en resa

I januari utkom den svenska översättningen av boken Breaking Boundaries (på svenska Jorden – vår planets historia och framtid). Den är skriven av Johan Rockström, professor och chef för Potsdaminsitutet och Owen Gaffney, vetenskapskommunikatör på Stockholms universitet, och handlar om planetens historia, läget idag och möjliga vägar framåt.

Johan Rockström fick idén till boken när han fick ett pris från Edmund Hillary Fellowship – uppkallat efter Edmund Hillary som 1953 besteg Mount Everest.

– Det finns ett årligt pris som ges av ett Hillaryinstitut på Nya Zeeland, just för att orka med att klättra upp på toppen, att kämpa med olika frågor. Det är bara äran, inget annat än äran. Men däremot så finns det en idé med det priset – att komma på något initiativ som institutet kan stödja med bollplank och idéer. Då utvecklades idén att skriva en bok som inte bara summerar den vetenskapliga diagnosen av planetära gränser utan också berättelsen om lösningar, säger Johan Rockström.

”Den perfekta actionrullen”

Arbetstiteln var dock något helt annat än slutresultatet Breaking Boundaries. Istället tänkte sig Johan Rockström titeln The best untold story in town. Han menar att det är vad forskarna sitter på – en spännande, ännu ej berättad historia om faror och möjligheter.

– Den liknar nästan den perfekta actionrullen på bio. Den börjar med dramatiken med att onda krafter håller på att underminera och förstöra hela existensen på jorden. Sen kommer hjältarna… ja först kommer ju forskarna in och visar på att vi har det här enorma problemet. Sen in kommer hjältarna, som ju egentligen är hela mänskligheten, som visar att det finns lösningar, att de här lösningarna kan skalas, att vi kan skala dem exponentiellt och att det måste gå otroligt fort, och så landar berättelsen i hur vi får den här säkra landningen. Och så säkrar vi mänsklighetens framtid på jorden, och ser hur solen går ner i horisonten och hur vi seglar mot en lycklig framtid…

Sköts upp på grund av corona

Från början var tanken att boken skulle komma ut i början av Supermiljöåret 2020, för att informera inför alla beslut som väntades vid de olika FN-toppmötena. När Supermiljöåret 2020 sköts upp på grund av corona, innebar det en försening även för boken, något som välkomnades av författarna.

– Vi fick en försening vilket – som det alltid är – bara var bra för mig och Owen. För det ligger rätt mycket jobb bakom boken, säger Johan Rockström.

Netflix ratade arbetstiteln

Hur är det då med kopplingen till Netflix – den som ledde till att titeln ändrades? Jo, Johan Rockström fick av ren tillfällighet möjlighet att presentera idén, och kopplade då samman boken med Netflix och David Attenboroughs dokumentärserie Our Planet. Det ledde till en uppföljande dokumentär om vetenskapen bakom Our Planet, där David Attenborough bidrog med berättarrösten.

Netflix tyckte att det var alldeles för bulkigt och tungt.

– Det var då arbetstiteln försvann, för Netflix tyckte att det var alldeles för bulkigt och tungt, säger Johan Rockström.

Vill nå brett

Istället blev det Breaking Boundaries, och boken lanserades som ett fördjupande stöd till dokumentären.

– Tanken med boken är att nå ut väldigt brett. Det ska vara en populärvetenskaplig berättelse, och en spännande berättelse! Det är ju definitivt ingen actionbok, men tanken är ändå att om man orkar genom den så ska man komma ut i andra änden och känna att man varit med om en resa. En resa som börjar för fyra miljarder år sedan.