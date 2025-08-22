Forskare: Solpaneler i rymden kan täcka 80 procent av behovet av förnybart

Systemet som analyserats bygger på en design framtagen av den amerikanska rymdmyndigheten Nasa. Den använder en så kallad heliostatstruktur, där spegelliknande reflektorer samlar in solljus i omloppsbana runt jorden. Det koncentrerade solljuset sänds sedan ner till mottagningsstationer på jorden, där det omvandlas till elektricitet och matas in i elnätet. Fördelen med detta system är att det kan producera el dygnet runt, oberoende av väder och dygnets ljusförhållanden – något som ofta begränsar traditionella, markbaserade sol- och vindkraftverk.

