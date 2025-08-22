Forskare: Solpaneler i rymden kan täcka 80 procent av behovet av förnybart

Solpaneler placerade i rymden kan komma att ersätta upp till 80 procent av Europas markbaserade förnybara energikällor till år 2050. Det visar en ny studie från King’s College London, där forskare har använt en avancerad datormodell för att simulera hur Europas framtida elsystem kan se ut. Studien är den första i sitt slag som analyserar den potentiella effekten av rymdbaserad solenergi, Space-Based Solar Power, SBSP, på Europas elförsörjning.
Systemet som analyserats bygger på en design framtagen av den amerikanska rymdmyndigheten Nasa. Den använder en så kallad heliostatstruktur, där spegelliknande reflektorer samlar in solljus i omloppsbana runt jorden. Det koncentrerade solljuset sänds sedan ner till mottagningsstationer på jorden, där det omvandlas till elektricitet och matas in i elnätet. Fördelen med detta system är att det kan producera el dygnet runt, oberoende av väder och dygnets ljusförhållanden – något som ofta begränsar traditionella, markbaserade sol- och vindkraftverk.
pWdr6jr7mnmMTyM6TEQRcnxlFLRepeFO5nYch+HD3P70YPboE87UpEY6HpC16T8QEONoiOE7T+INDMkfyrGBuPwBF4BmaE93BJLPtBRKnstKmDX5wPObZ7RsxhZqGPOkKo1tiTLE1ZqIU3dqhOVjbj826NZ+3FH4EHInHrvW1drrJxyD5/KTrC/fQVvnK/NrNa9MvNUhxl8zzxw1DX7WXb61ab7i+iU61ETrpy7uC9iKK6I/654gHA/5JvpdC97fmpaloyhdftzUuD/ZDOwr+/+AKyqzeXCnbS2ED9UsYmsNR8JWUabeD3k9RzNmn/IIBGELu7fC/cdsFRKgIvkNAyR01s0nv1qnE3+DFzf5ZItQc9LflGKDYiP35vz2MqYrz07jVIFESasPymMdbTlCj2MNIL+fSskaWIvbod7jmzmNIUOLEsAuVSyvgoOMCaMLzc3wbOZ6YAgz+fIHdwUjIxukc2iF1h3tVR68aBJyNvD08t24ebDtxIn0lCJHiWQ+KiplKlQJCt1QDWqUXZXTWqhgr/k1TgowQlUXkxkLraActqWvqo+yFFuTSaWx1FQSP9FVuLV2GKJcRmyruxO7fb1oxKETs6SC0GNygwrGsftIOKhu+IoWTrP9zZMMJnKSia/F/Pl+tkqf1AgdptkKeWqWQD6nVb3BEYkaonKLVk2F3BkhVOEWm6mS7nJqVHe3xWtMS+o/v6Lox6usZuhVPuqRaCQsbUd8BmnkxU0SQItiwyGunpclJESkYQdQ/65Yo9d8wV4kFRJlKoXieK2aYCBUqd30m1DfQ1h8otxm/unbhfNtq6mBNeqIkSHDL8u1AvvXcJNwIAw5VL8rXormr340bIhpApHOykvgtSuOm9qNOcu0hCIFFheoZAQQcSDjTtpYwnLQ4kQvLvdNeVcvMoYCj1g89nN8oyb/DxzhU59RR0HhLur6T8uHppsFrA5DLXhtEqX6PF47KBYgq+vvnn68w0EzQM8rmYRehn09QM/sqLNQAEflxJEy4PdfF+lubr9iL4dGY0FBNh0cKEE5V8LLS1yswJ4SzY/8ELkc9KOoM8irjck4rXRQ66o/d5bcKZ6hgzJGlHK7BxS2/1PQgBVl42sy4c3wLNceFPgnPuxlL8QysjqlzUAufTeApmeptAo7nNRJozZOgOwnMmUTQ/KtQYG5u80jT7lCHWrUiwkKnozV2x3g6JpE7fqvPo/70DA7NTk42VhZEVOC/VG94VKTpI0bPV+XhIzOHw9dmyTPB3+/U6Fp8fbFlT++1MYuEqUV5BkqbF5fX+ZsROL/T6MuRTH6QsqQfr/7nCUKGoUsjgAp97g7YdxC5yZRcgKyrhs04i/RBp9WEB7R3++SaatHmq/9SSFXtmVFx6FCKE3YT5kAJoIrWTHLiwlKCO9XzLyM5kWpNUOl/yV2BtARfG7D4tokxwt9T6NgtIFDEAEEOTlglb2SDeLWsEPEzt0pbmD1ZuTvmBADvzA0LSkgA3U7pwAF/2knyrSlPCoBMu/4e00QbXO8U4g7aMSaNFTxZdhCnUvTYmmpSXLo9KoEEHGf96R7Bch5hHu9kQPP8+JINvFe8zx/X32NY0fybXX3C3RDErmdCiJvVrx4LhDyi58W8xKNF1PB9idfbp9TrGOM/VB/wMH5dD8zv+bMagVNkAmyUDrHgKmfOlCNsol+c9+2YL4Ut+p9zTvRxCEr1u5kkYkN8DgFoyF4yLbDOPSNbqc7N7BsBJb4xZOf3PWc935EImfoJw0iwHBsjiwrzCYbUJkHHc+leNZXFOxYOBFKscY7cuyEqBbW+hIZzHOPgeRbyLVBMMiOe+wFVJSZdLchiLUIUmjk9/HXg48xJb2Ro1mlbhDHnnx8WTzrWiM32zBvkI1USfSbGTn6GuMI8YudHoJ4wLZpyzGIw49PX4qocLeyyTs0IWW0nCTPc7dx9XonpmZUk2xnj8+ToREY0zkc+BQtFjQXsPmVNqMw/AX4FaKAo/+yZZDMIjahQYgNWc+EJd2s1YF7vBEsGZkiiUfMiSurTOM9EYAaL5auqg6fO+Icgh8tqy02KTewVJPnkSoX1s3ZX30fIS0RbrGjHRopPXou3bblG6Jun/u8KKzne0Jl0ZB4U98GgWJcqWghu6GnN9xccsz1zpS/xQhfUT2l4FWwm2V6MGVAXYquLqP/mtivHAe/GeqRgAH7xQ5472sQUtmjRoLS+buljW7e2VAw/pyJ6mDKy7Ii3/L4SE+dtkqvv4ypnxQKMGrmrE5VbEh03P0feg1q73A2ebc1jUG3D2WdAUPCvGyaS5gsjb7jFr+CvaTl+bo4EVcpGgL7GjR+qoxZLhawS9VBd0xy9SBaiWkaUaCEqVpkWflXiNwmr8jsHmpyvYTCjJUKfp8R3Is0Tq/V/E+kywd02O7f2HpAg+g5lLXWfHJoF5Ab+Vblc/1g2XImBXJUYmZV/lISgOevs/QdGIlEW3uh0VX5wXMcFi4+ywAiMttZWibkK+wDj4ZNGqctGPsoeaSuuC7PQyR1HuC4pMhiS51Jj0gdXqVPPu/HOZSOldrbP+bAjh3cvMIcW50jkQNnMd1MZKgpYQvbhdnaXjFR0DasMq5iDZy1yytpvC0T3J96qfIPn70LJ06GUA+uhkRI6cnPy48MuYCOatwv4KlJH6Bt77QDzDe/tKb8WnbP/TiR0inf5v6HoqU3T4UbtR2VakHWK7xeKH69l7DUZOORN6juZpnrhT9lcFILhnCdZMhaYiVsV8oV9I1od9CA0MoOOK4sQdQONR28/LiVBn2aYbNZVAihPmzUwsSq1cW5poQ5LTkWGGwietHYDJ6VAHGgDw5LkauCYaUBFauVcYK4sYUjBmFmFJaGWNaXF26fqcBQcPXzz1hqRD5mFP/zODusdtaE1ovc8j3/QusZwhcn+aVnCWXCtGj44kIEVRKwXiBEX9R8avCFzg4lg79XkFPPZOnmqATA0w==
publicerad 22 augusti 2025