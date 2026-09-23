Fossila subventioner större än stöd till förnybart i EU

Sverige pekas inte ut särskilt i rapporten, men de svenska fossilsubventionerna har under den senaste mandatperioden legat på över 30 miljarder kronor per år, främst genom sänkta drivmedelsskatter. Samtidigt har stödet till vindkraft tagits bort och stödet till solkraft minskat betydligt under 2026. EU-ländernas stöd går i ökande grad till energieffektivisering, även om huvuddelen fortfarande används för att sänka energipriser eller stödja industriproduktion. Av stödet till förnybar energi går den största andelen, 30 procent, till solkraft.