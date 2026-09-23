EU-länderna satsade under 2024 mer pengar på subventioner till fossila bränslen än på stöd till förnybar energi. De fossila subventionerna översteg 1 000 miljarder kronor, medan stödet till förnybart uppgick till omkring 850 miljarder kronor, enligt statistik från EU-kommissionen. Skillnaden har samtidigt minskat jämfört med 2022 och 2023. Endast åtta EU-länder har förbundit sig att fasa ut fossilsubventionerna, men inget av dem har satt någon tidsgräns.
Fossila subventioner större än stöd till förnybart i EU
Dagens M&U EU-länderna satsade under 2024 mer pengar på subventioner till fossila bränslen än på stöd till förnybar energi.
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Sverige pekas inte ut särskilt i rapporten, men de svenska fossilsubventionerna har under den senaste mandatperioden legat på över 30 miljarder kronor per år, främst genom sänkta drivmedelsskatter. Samtidigt har stödet till vindkraft tagits bort och stödet till solkraft minskat betydligt under 2026. EU-ländernas stöd går i ökande grad till energieffektivisering, även om huvuddelen fortfarande används för att sänka energipriser eller stödja industriproduktion. Av stödet till förnybar energi går den största andelen, 30 procent, till solkraft.