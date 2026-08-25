EU-kommissionen bedömer att unionen behöver investera omkring 70 miljarder euro om året i bland annat översvämningsskydd och åtgärder för att kyla städer.
EU varnar för växande kostnader för klimatkatastrofer
Dagens M&U EU:s klimatkommissionär Wopke Hoekstra uppmanar Europas regeringar att kraftigt öka investeringarna i klimatanpassning efter en sommar med värmeböljor, torka och omfattande skogsbränder.
Någonting är fel
Läs vidare – starta din prenumeration
- Full tillgång till alla låsta artiklar
- Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
- Magasinet Miljö & Utveckling
I dag lägger medlemsländerna tillsammans omkring 29 miljarder euro årligen på klimatanpassning, samtidigt som klimatrelaterade skador på infrastruktur och materiella tillgångar uppgår till i genomsnitt cirka 45 miljarder euro per år. Kommissionen uppskattar att klimatrelaterade katastrofer redan minskar EU:s BNP med omkring 1 procent och att effekten kan stiga till 2,3 procent 2050. Wopke Hoekstra varnar för att uteblivna investeringar kan leda till större ekonomiska och hälsomässiga konsekvenser samt göra fler områden svåra att försäkra.
EU har samtidigt förstärkt sin katastrofberedskap, bland annat genom att placera ut närmare 800 brandmän i områden med hög risk och planera en utbyggnad av unionens brandbekämpningsflotta. Kommissionen arbetar också med ett gemensamt ramverk för klimattålighet som ska presenteras i oktober eller november och bland annat tydliggöra ansvarsfördelningen mellan lokal, regional, nationell och europeisk nivå.