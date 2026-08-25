EU varnar för växande kostnader för klimatkatastrofer

I dag lägger medlemsländerna tillsammans omkring 29 miljarder euro årligen på klimatanpassning, samtidigt som klimatrelaterade skador på infrastruktur och materiella tillgångar uppgår till i genomsnitt cirka 45 miljarder euro per år. Kommissionen uppskattar att klimatrelaterade katastrofer redan minskar EU:s BNP med omkring 1 procent och att effekten kan stiga till 2,3 procent 2050. Wopke Hoekstra varnar för att uteblivna investeringar kan leda till större ekonomiska och hälsomässiga konsekvenser samt göra fler områden svåra att försäkra.