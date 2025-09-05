Företagsledare tar över hållbarhetsarbetet

Allt fler hållbarhetsfrågor lyfts till ledningsnivå, enligt konsultbolaget Lek Consultings undersökning bland 400 chefer i sex länder. Vd:ar och finanschefer driver nu klimatinitiativ tillsammans med hållbarhetschefer, och fyra av tio företag har infört mätbara hållbarhetsmål för sina anställda – mer än en fördubbling på tre år.

Samtidigt har investeringar i hållbarhet stagnerat, framför allt på grund av geopolitisk oro. I USA har hälften av företagen minskat sitt engagemang, medan 35 procent har ökat sitt engagemang.

Trots detta uppger över hälften att hållbarhetssatsningar hittills har gett positiv avkastning, särskilt inom energiområdet. En tredjedel ser också ökad betalningsvilja bland konsumenter för hållbara produkter. Rapporten lyfter behovet av tydligare ansvar, konkreta projekt och bättre samarbete med leverantörer för att minska indirekta utsläpp.