EU överväger att begränsa biomassa till bioenergi – vill styra till annan användning

Utkastet föreslår att ineffektiv förbränning av biomassa ska fasas ut till förmån för annan förnybar energi. Den så kallade kaskadprincipen, där biomassa används där den gör mest nytta, ska enligt förslaget tillämpas konsekvent i EU:s politik från 2026. En översyn av förnybarhetsdirektivet planeras före 2027.