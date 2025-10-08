Strategin väntas presenteras i november. Bakgrunden är en förväntad ökad efterfrågan på biomassa, samtidigt som den inhemska tillgången kan bli otillräcklig. Kommissionen vill i så fall minska efterfrågan genom ökad effektivitet, cirkularitet och återvinning.
EU överväger att begränsa biomassa till bioenergi – vill styra till annan användning
EU EU-kommissionen planerar att minska användningen av biomassa till energi för att i stället styra råvaran till annan användning, enligt ett läckt utkast till en ny bioekonomisk strategi som nyhetstjänsten Ends Europe tagit del av.
Foto: Magnus Pettersson
Utkastet föreslår att ineffektiv förbränning av biomassa ska fasas ut till förmån för annan förnybar energi. Den så kallade kaskadprincipen, där biomassa används där den gör mest nytta, ska enligt förslaget tillämpas konsekvent i EU:s politik från 2026. En översyn av förnybarhetsdirektivet planeras före 2027.
