EU behåller regler mot greenwashing

I förslaget till Digital Fairness Act, som presenterades den 11 november, förs bestämmelser från direktivet Empowering Consumers for the Green Transition vidare. Det innebär bland annat att förbuden mot svepande miljöpåståenden utan erkänd hög miljöprestanda och klimatneutralitetspåståenden för produkter som bygger på klimatkompensation ska finnas kvar.

Beskedet kommer en vecka efter att kommissionen meddelat att den avser att dra tillbaka förslaget till Green Claims-direktivet. Det direktivet skulle bland annat ha infört krav på förhandsgranskning av många miljöpåståenden. De redan beslutade reglerna mot greenwashing, som började tillämpas den 27 september 2026, påverkas däremot inte av det planerade tillbakadragandet.

Digital Fairness Act innehåller också förslag om att stoppa manipulativ webbdesign, vilseledande marknadsföring och oskäliga metoder vid digital försäljning. Förslaget ska nu behandlas av Europaparlamentet och ministerrådet.