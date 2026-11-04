Handelsföretag har svårt att ta vara på värdet i returnerade varor, enligt en enkät som Opinium gjort på uppdrag av logistikföretagen Rebound Returns och Advanced Supply Chain. Bland de svarande uppger 86 procent att de har etablerade arbetssätt för cirkulär returhantering. Samtidigt säljs i genomsnitt knappt 30 procent av returerna vidare till fullpris, medan 11,7 procent skrivs av, förstörs eller kasseras utan att något värde tas till vara.
Bara 3 av 10 returer säljs vidare till fullpris
Cirkulär ekonomi Knappt 30 procent av handelsföretagens returer säljs vidare till fullpris, visar en ny rapport.
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Undersökningen omfattar 150 chefer inom större handelsföretag i Storbritannien och fem EU-länder. De vanligaste hindren som deltagarna anger är att varornas skick varierar och att transporter och hantering kostar för mycket. Enligt enkäten tar det i genomsnitt nästan 15 dagar innan en retur har nått sin slutdestination, exempelvis genom vidareförsäljning eller materialåtervinning.
Rapportförfattarna rekommenderar att företagen tar emot, kontrollerar och bedömer returer inom 48 timmar, innan varorna tappar i värde. De föreslår också att företagen kartlägger vart returerna tar vägen och använder miljödata för att styra transporter och hantering.