Bara 3 av 10 returer säljs vidare till fullpris

Handelsföretag har svårt att ta vara på värdet i returnerade varor, enligt en enkät som Opinium gjort på uppdrag av logistikföretagen Rebound Returns och Advanced Supply Chain. Bland de svarande uppger 86 procent att de har etablerade arbetssätt för cirkulär returhantering. Samtidigt säljs i genomsnitt knappt 30 procent av returerna vidare till fullpris, medan 11,7 procent skrivs av, förstörs eller kasseras utan att något värde tas till vara.