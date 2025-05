Barnen i kedjan – det förbisedda ansvaret

Rapporten ”Parents at Work: Companies Building Family-friendly Workplaces and Inclusive Culture with Male Allyship” fokuserar på situationen i Kina, Japan och Sydkorea. Länderna står inför liknande demografiska utmaningar: låga födelsetal, en åldrande befolkning och ojämlik fördelning av omsorgsansvar. I takt med att arbetskraft migrerar från landsbygd till industriregioner, uppstår en växande grupp barn som växer upp utan sina föräldrar.