EU vill ändra momsregler för cirkulära affärer

Dagens M&U EU-kommissionen vill se över momsreglerna för att göra dem mer gynnsamma för återbruk och andra cirkulära affärsmodeller.

EU vill ändra momsregler för cirkulära affärer
Foto: Christian Creutz/EU-parlamentet.

EU-kommissionen vill se över momsreglerna för att göra dem mer gynnsamma för återbruk och andra cirkulära affärsmodeller. En offentlig konsultation har nu öppnats inför möjliga ändringar av EU:s momsdirektiv.

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Översynen fokuserar bland annat på beskattningen av begagnade varor och på regler som i dag kan göra det ekonomiskt mer fördelaktigt att förstöra osålda varor än att donera dem. Även momsavdrag för företagsbilar ingår.

Konsultationen pågår till den 4 november. En konsekvensanalys väntas bli klar i början av 2027 och ska ligga till grund för ett kommande lagförslag. Förändringarna kopplas till EU:s kommande Circular Economy Act.

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publicerad 15 september 2026
av Jon Röhne
import-jon.r@miljo-utveckling.se

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