Tullexperten: Här är CBAM-förändringarna att hålla koll på

Sedan oktober 2023 befinner sig EU:s gränsjusteringsmekanism för koldioxid, CBAM, i en övergångsfas. Systemet innebär att företag som importerar vissa utsläppsintensiva varor till EU – exempelvis aluminium, järn och stål, cement och gödsel – måste rapportera inbäddade utsläpp från sina leverantörer utanför EU.

– Just nu befinner vi oss i rapporteringsfasen. Företag måste lämna in kvartalsvisa deklarationer och redovisa faktiska utsläpp från sina leverantörer utanför EU. Syftet är att EU-kommissionen ska samla in data som underlag för framtida beslut, säger Astrid Bendz, expert på tull och moms hos PwC, till Miljö & Utveckling.

Förenklingspaket kan ändra spelplanen

I februari i år presenterade EU-kommissionen ett så kallat Omnibuspaket med flera förenklingsförslag, som kan få stor betydelse för hur CBAM hanteras framöver. Bland förslagen finns ett tröskelvärde som skulle undanta mindre importörer från rapporteringsskyldighet.

– I dag är man rapporteringsskyldig från första kilot man importerar, men enligt förslaget skulle företag som importerar under 50 ton CBAM-varor per år undantas från rapportering. Det skulle vara ett stort steg för att minska den administrativa bördan för mindre aktörer, säger Astrid Bendz

Men lättnaderna är ännu inte beslutade, och det är oklart i vilken form förslagen kommer att genomföras.

– Kommissionen har sagt att de kommer att följa upp och eventuellt justera tröskelvärdet, eftersom målet är att 99 procent av de inbäddade utsläppen ska omfattas. Det innebär att företag nära gränsen måste bevaka sina volymer noggrant – särskilt vid större leveranser, säger hon.

Utökad produktlista och ekonomisk påverkan väntar

Även CBAM:s räckvidd kan komma att breddas – vilket gör det än mer angeläget för företag att ha kontroll över sina importflöden.

– Samtidigt pågår diskussioner om att CBAM ska utvidgas till att omfatta fler varor, som plastprodukter. Det diskuterades under framtagandetav det ursprungliga lagförslaget men röstades ner – nu kan det komma tillbaka, säger Astrid Bendz.

Och när systemet börjar få ekonomiska konsekvenser 2026, eller 2027 om Omnibuspaketet antas, då importörer måste köpa CBAM-certifikat, blir prislappen konkret.

– I dag kostar det ännu inget att rapportera, men när certifikatsystemet träder i kraft kommer det att bli en konkret ekonomisk fråga. De belopp vi räknat på hittills är inte obetydliga. Det är därför viktigt att företag redan nu börjar räkna på vad CBAM kommer att innebära ekonomiskt – så att man kan vidta åtgärder i tid och undvika obehagliga överraskningar, avslutar hon.