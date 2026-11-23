Cop har fallit. Under söndagen havererade klimatförhandlingarna och ett gäng länder och aktörer – bland annat EU – vägrade att skriva under det slutliga dokumentet.

Sajsa Beslik, investeringschef på SDG Impact Japan, har arbetat med hållbara investeringar i över 25 år och hållbarhetsprofil inom hållbara investeringar, menar att klimattoppmöterna har varit uttaderade sedan länge.

– Äntligen har det kollapsat, och det är väl lika bra, säger han till Miljö & Utveckling.

Han säger att det i grunden handlar om att ”vår ekonomiska modell” inte tillåter någa klimatförhandlingar.

– Alltså, du kan inte skicka folk för att förhandla med en ekonomisk modell som alla är beroende av. Det funkar inte.

Vad tror du det här kollapsade mötet betyder för framtida Cop?

– Game over. De har ju förlorat all trovärdighet. Vem kommer någonsin kunna ägna sig åt det här igen? Det klart att det är någon av de nå mekanismerna vi har, men att ägna sig åt något som är så extremt beroende av den ekonomiska modellen vi har som är tillväxtbaserad och sedan förvänta sig att folk ska förhandla utifrån det läget kopplat till klimatet. Vi pratar om helt fel saker.

Hur tror du detta påverkar företags hållbarhetsarbete nu och framåt?

– Det blir svårt för många bolag eftersom man ju vill ha de här spelreglerna, det blir svårt att satsa. Man går tillbaka till någon form av back to basics, till ett ritbord. Vi måste rita om det här utifrån ett ekonomiskt perspektiv, inte från ett klimatperspektiv.

Han fortsätter:

– Det här är ju inte klimatförhandlingar, det är ekonomiska förhandlingar. Det handlar om pengar.

Nu kraschade det i Antalya i år, vad vill du se för framtida cop? Hur ser ditt dröm-cop ut?

– Stäng in finansministrarna för de sju största ekonomierna i världen och låt dem inte komma ut förrän de hittat ett sätt att finansiera det här. That’s it.