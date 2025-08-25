Erosion är en tyst process som kan leda till markförluster, skred och kostsamma skador på byggnader och vägar. Bedömningarna har hittills ofta varit tidskrävande och baserade på fältbesiktningar. I en ny rapport presenterar Statens geotekniska institut, SGI, två metoder för att ta fram ett så kallat erosionsindex – en manuell och en GIS-baserad.
Snabbare riskbedömning med nytt erosionsindex
Klimatanpassning Erosion längs svenska vattendrag orsakar markförluster, hotar infrastruktur och ökar risken för skred. Nu presenterar SGI ett nytt verktyg som ska ge kommuner snabbare beslutsunderlag – och därmed ett försprång i klimatanpassningen.
Foto: SGI
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
– Det är precis dit vi vill komma. I nuläget visar rapporten på användbara underlag och metodik för ett testvattendrag, Viskan. I förlängningen behöver vi köra verktyget för de cirka 100 vattendrag som är utpekade av MSB, säger Jim Hedfors.
m3XQat4PzXJ8Q4qfsrml77J6F5z4Yccviq+T6NuNsXMa1rp2S8xocPS7cRZtOpgORlXrb2Rp9WSqjQoXFuZUOFvcDlvY54WHPahk4/5PHrOJAAeohyqyBxVeiT5qznODjPXuru+Dm/UpTmNH4qYL9CzFH/Domu7SbebPlNlCPjW1VHGpb0BCVKwO39B7wemK5CADVNjQsRcvMCo7zGFJbI5WhyOJXDFsF3c2u445CWB8M/g7Ou1LDkX0x9DH+zaqegtR6q445ZIjgRsClu1idqG+q3nqgeLpimo55xMv30e4ug00dMnE3AtYgtLyBtgrG0vwiyghrnYixoBAm1eFtGeu/1iCm3R+UG3og/wBXTnUJavMiYgSNZ2KK9KgXAU4grWu5d610JJRQRtl3IQYgjYdtW26MY3HOzeyGH0RyG7JFyMLrq8VKbjD1mP9aGrCPXY1d8dz7wCJTn3FQBEzafric/WMr1di+FjicxkD8ULKxYo4MTHBxW6JSHZDuCLsdhR8YPuep09EfP7SgM3vlJwXxz0bEvAQvC4LCwfDeU+mUjrbex9hRSsjIgNUEgohwCs6yDu9Aat/XHTkNuNuqoJpwhX1IzEAyGvBNA+jVYzjHqjAcu21+F2FqIBMSX90bPhyaKGDzG8pZo3Db1vcqrVJihwFZRR5dz97A1FQ+1GZTfQXJxLWECbmC/8gRfDzZB9G08jq3nlYg2xG7Kt7cMWONbfUGK8vh2lrDeQrMeozShOWtgqkWqQGYGm3oG+ILRxZFa/UsV2phOgaDKHxOzqSoP5qAfU2JStSEWLEiRLsSVV/BuSKCyKPopxba0AOAYxjuJT36LrnqTjHg0AkRhYGzI4l+Y95afQf+pK/Y4sBA31mUDxVWRHPps1keGBPhwbfK3p4GXldrNqxgTa/Me6AxfDXOleza99kunTgZhZb3GSXNUx67TdKgsDzYLHae5fwp0T0o4IbG7la892/U06xf5U2Ec4YCcsqfNIxZDeISoECXOtHgjgZS4j5tcxoIf8nEbX5PlNcUmWyTEqLLSSn+kbpYdOs1LjgizGKXs4IrtGcBrJwUk2Ff9Ii6b56OBDq5b+M348SxC+68DBK+KNo3sw/D3SqbDgWR6k+pTypAO3kHXt44wcyw4ml71MCOhsf16mJ5bbDNtaR47cnk3DoGkwGE3RET+z0zdZbkPNjO2Dnt17V+CNAY6cP+IfhjUaQMjCrr1aL3ksAHaqfuq5yRnYaQPXKFwh/KWNdkpNaXeUwesT8UleKY9cY5sTLwusVhxeXIbXFwggLmQzewaaicMm5/3tK9CksjeUTeLgeBQ7bfKTrJEp2j1epJIQaveKzctye8LyHYionWzGl5USRberW2urxRREIUaSoXs0LSPIEdGy5AMK33OdG1uM3cTJ9pYoR0f7Y6b4tPqDYAKwDJ9oOFPTJpPDKTaFYC3o3TpEPbK277nA9Mh12m2BP6cgUkQPMPTxRp5VuX2pRBvcvKtHfwnkU5pHSzs7rbScS2+KWeU3Z+mKs4kJBrKAZPf1PB8MMtBELbMBLWZLFD1gtQWy/3rIFjUrpHF8lJi7UhP9qsANbFp3+Lr2vayKFyPcbbYmYPA9oOP2rgwwTIEQ6M82ja8cmlcEJ9z/S58XHwcb3je1F+kSAjVeKwyNAi6bjymyYs+nRnSvpUpYk6G0uktUw2b/aaaaEqTTYW4ffzHDQVJZRpnn3rBK/kbhdCabv9867h3CceU84JxeMCC+ac7GczSlGDTJ13NLqXyY9qJy54BELznQwglbOiBbKQ6eVgS1tbILxjKsmgJnlmwIqpSTlABoi3QF/XkKFd1rupIId8IJQfMxndjEhwWmbyk9GHwbuPz2tWRdAlqHxeFCFUttVdermFB/LOnxL1Va6msSYMjzG46I/+MYyGYy6YqzjF6TCe2XrGPn5BR0+YTLj6tYJn8e9psffShYyHsqx1m/izqpGhij90luJrvYJ6ZvcTr3gK186whzeJGRV95SXSJ7hR26Ha24qzmAGA1k3vvq8BhM3mNUnT9eAaEhWyaw0pLTb3BpnNFvDfR+0qy4l25U1h2NLkl2o2nO5CJqHHjjD6HGbT1Nb2gS3kSuRvwKEz008k2IaRBuLrmhYNi24InsPB14OFTSjTsXxEKLtwNMiRQgy+s6oa9Qo8PhUSGAo/11FPYRTpvlRkSAMR7MuszKiOpP9v9QfLAOmsD5ljodLAjgfsFcj8Ipych7TJ79u8SW0GdnwgMtysbJ1rBlfBdFv89w54hvpaTLlBCdKWKMJrZY7pCcIv6VzHqG7/FeuOAWP0+CEg4EdeJ23e8ZvcCIepXn1QGoP+m/oFrdNxwTYHH9Q3P2xh/9GyWoqz7oq7tEZCyXpkHb6rx5vwHL7kQs90IDjPVO5uXT6fzMecJjQZj6eWR2fhUclDhaAPf8PlilJqZO24qAJm0quZ+6HlQJSsVs283JtH6VnfasvMerM9CR4aO6ahLlo/PYvWspfd4UZngvSL5qNnJaQ1B4TLNVnCekmC5Y+tznn2luWIWR5R1RTOUqk7zGs6TP9WmGgK78g2GtdxZbIUnihQuWE6P2Q1O+sRjOvGnQyVqA1yKlcCoS17T3it+//7j5+RYDw6epDD0Zn6DxJvCdOWPd3rWMAjqE5/W3m9hocMOQ+XxqmKwFO6L4B21YG1KHXUqUu4QVWQwWsIyo9aL8s0f8DfyPtsfXC3vAgDS7ylYnSEza3dJmXV8R8xOx8iyS2hN836qpw6/J3+aSwQu0sd/dDrHD3NlxU3yhtquk8Rj3QvOG0r+TVHWrLW3YoiRB0PXpMJqAQXzElXF0cYWgPpDFCl29P0FXJs0dzVmemKVfxfTe8lX2zNhCPVpZDdynShRQnb3oILFxrSQ3YTCpn++2T/sfYaNowWlwjyl5C2YOz1R7R+cEI9IcCNX/R6LJ7QJQJ0Mrlyky+yKuXOWNoJv9dIvHoeBXEWh39ICyyn28rPwWOY6mLFmH8EX+gSazMsIda/VSea/bkKfEFOabH5gAYlkv+OzOttXLFIEapHyQCGYBS+z2yT/BVg6XqaxAuyrhUTdoVFmY1q971D6bSv7KQtnWOk3DD5XXbzaXUYL6yvm5t8Fvi+RZyfxDFygQeBU3hury0U21yEyeFERY3Us90Pl/xTqOmsR5adWaI9qccjUix1h71mrLur5PO3AZi/JSaI+6lhYTunDauqr42NNyGn33ebOOtg9hbQeDUqh+FPEnbV9yLU4p9vdQgylezrAuYVDanZm3N41wnaGEe2zm03NCiy07trxVfBZQ6q852ZYkscflBigWNQlpm3fKH2tzKw6/NeL33KfwT/HJQbumOwEkWOL1zrIfYCnRtP4kmmLfjLwSDOagVz/1NM/SmlXI3CmHJnvfMkqpf7ZCEp0wE3mRzp6z6WVG6B65tpE/1djBNmYmVl6HWDdMNtmagTq+r7pFTxSLgL/gFpVXCMUYc2UMgmLzwtYEKGm6oA/Ohi22pJkZMrUt4TBbpjc+LFPInyg+vOWHPVYJ6kkMqMAUxkHePNoG2IaFCFJB7p/GtJN0zI8fFQuGGQz6R+WK0rp2k4T0kcaI/njRQPLAebRsRaP30mxUYIjdmxnSCz9HPWkqt4Q/HH31FVc6blxe6yABwhUjfpHeqg1+CICVo/sfMS3MzMvlqUa+/rpKqHp545I1Y3an/bA6mNhUqP5p7XyQu0k4QLFrwHxrpSoLyjrqNmE0DgtckIdGTsdhEvHF2PR9Y1WDLw/C/aMbqWF5n0BL/FI/C9dCXLNyQ/j2bCcLKkK2EmPqv/F5+3iRBxsNsOMPA1cWKeWke+MiwgLrXJSfj6h0SoODaobtm3MsitDLndRn0nS7lgJ1kdpeNk72c/Q59X6pAhZpTArH2zjRSoVPa6ap4h1BcvYC++GqyYTCFF0SCduOfurxvPVhiU8cTWsdPMIlzIkaazCmSAA/yFQADtW0MCme1OpjgAY1lFgCsD49rs8hVIGpW03TAly9p7wp/n9CoT6uMJioVeRxb8vyXoSrYs2Zi7I9YF7r2dzAxLlGfs/qdPT30cndYIgx0ppz/qhkpWRu0ntAb+3HjWje+KyzrTEkQTr+xxwWVsZVM6P9WDTo4fKNh9CRn8zfXDMrr46SlgXlna72rQO6l1txmA+OzzToU+P7pWrJfqnPf4Jah5xmtBUJaTtYR31vb/aWtOYsLUGOOox2pHGDTXmiP+t4gTxd910PURiKZa85Y5IkOoh8EZdwMsVXO12C82IU+YemeJHTjtja9V/seOCtamfcX4vSQZz4gn9GZQVnimq1i72P9ZUR2CHUmZwrX5xJ3AqFwlwGRoZHB6VM8l+024ee3l8jaje+z5V2WmpUhq5NtDZOKDmzwt7OOwjDbGT6hW6kuQNxFg8fgqvJCsDK3f42vI/E1XAXb3a8dtUUgDrS81tLRzHWOxFmulzpiQvQ/F9k45konpuo1YbRGp+0qy4YeSjeSrmiL5JCfyIC3Iu6gZ85Rcz0J2RPMRj7AMmSaTe1/Zy9Hcb42rP1MofGfZJazyUzvXqf7CNx9PWdy/OgZLxZ44OYOtSJgHR9pdgTJzEb9XlZsspqFJB/JHFOfZQVkenDJyvfnf/ynYfgUQGIMBzBcR8mQWLFEcph6304qDXCR7WX0NqfrDI0N7Pkyu09FsZ6vx8szmmG+ZepE3rGca1RTjDFcVYfrIND4WPGYUit8uaMpDgCLtua4Bral8km4eGB3qYiigdR8KgTdEvw/rRk9fHQGWyZU76+h9/5yPlJ7dXgC1DTZnzOm83Cxot5F6f7K27xBTq0WcpGkzFVcMjXs4GyQ20GrcLlZ4EIOglFcnbrxBbYqp2rNZBYeSAYmPOZEWGEkeF/C4OcQkSo0wBTzUlOTc6gyYdtlXLHyumDlahx5D1BCQawqOl8oFrbt2NBVExm/A/PnR8Ol3rUF0xFNZjYI0PwOouGWw9JJIr1DPbE8ZIwTyR7tyKiMNiQiW7n3yxKV6PS5bE//9bZqVcNDNwSSNL2vr1KspOdbQCGUvESbtlc2SV9aANUPHPGkJWO8QYhTWWd6uIyTwdadTVzT/Pe3eJX/89DMcDLWxrMKyvgq2MCa8yIr6u3Sj5OVhdDni31XzuoBLWzjtis6DXfbLpQwyil1lke7/jR5EZxJ6F5QBXxhwKs0e7kaeiZxNvonzcSvrvyXlAjfsutDdq6RZZpGeLWCD0vE56yzr5rxjpnclV/q3TnAkTFesA1KatY6GpjGBtpmqWEZnpObfvYbrjOzcz2PKP1EVFThTZnok1jE78snLOiiR1+0tXQYh+ULob5DGh0Dw9OXNKDY1HRrFxHYJQsiiya03dy0t/ZnJUpou7vUYoDuIkULhhvwovsHvqC0+f4Xos1nk0lgjC6lrUF2EyijmEYlfGpnMXiR6FniofB5mBc7C1z+bsM2aq8wWOXeD0XIOpPCrj7WBUpIZ130u0+xfCVeWb6fqrVvrhdZf9CjGg4/fp3TCAwEGJnw5H18Ilco7EkmIknTfs6/WCfk43fgnTgr6TJytlE8VOXH73/cSTgUKgjgyvUrcQXaXkzbx2CGL4ICGRp4b49iW+Ufe3W43v4ZYg/qUnSR3HXFXznN7jHGeNgOtEqSxlbERSsmCosgODQHpHbIJOEzIrawzhmpjV8i30cadkrQqdug/aee4TdLnC2bYxtEhvy9btt5/JH4bu6Tom1AX7lcx0xLD7E6S+5Bc0VK+6YQceXPn52O2dLwir9j6P3gX7V+5hpN39/Z0anxSI/0d4LsJMcxfakCFUmwr+yG93uAYTIrtredCTwEyXufHd+YQYpFC9vXXlhDJxzSURUhFpudDLtEqrqgCMX60J9kw/mBY/ZNOACtoO//QEGt3gOCRmKC2PQDTwdsRqeCqrX1yARbVjGS2yymkdPrrKxoFZGhdeQKDQM7Jli7l7vL0zatKny6wTDyiYFxdv0yMRhgwidlf8yq+iWEzQbMEPryIYiKxbuKBV+Jt72BL6oxl2Mw1vECaya9vDKgxVdz66dYWV3Hda3X/k05zae3566fvghALq4F0llSIFx0pCCrwRz7qJYz6YpKDiHOea3Ke6PjSrBpZhfC1ME0wRgrSywFp8MPE4rrvjdB2KJ+PbfKsSf9M2w4Vm0hMSQJukkkSjaMGnGD0k2TqJZ4Cyiud4Gl12yeTbyNFjd3xPJvfVUqk1dOL6x3opArO4CXgM6KbfnucQsQUu+6kZMm3VWFo07BxJ9RpvqppTY/acKvM1W26Psb5DyglFQ7aXxhj9HXhcjbET5hnW9zeOS3DYcqUSCina8fjPHhpxvm0mMwBTfeSO9krRXbKZWNuPYXmvQ5BtDerr28HVsyu5IONDVs97w92nkpNoStb4Pt1NCXAo0ypYbIXKgwOHwc8eFMmLnbEFdoevDjkkcElJTguJP9rYMqjFCs9FJSMhwlmilZWcUvjLt3/FjASH/ewnV8ajqvhmj8gZcngvAoUyaz+kTAPSuEYgDjfMfvLeMNTMcCaNKuT6/O96kf6XdIj2DykZ42W47KsipFJzNSHKCTAcWBgvXhDHg77WIbZW7VXAH3vlCVeYcs3IyqJcmph6pnO+GHbXrOgQ2FXgFI0WFpXJUwBefPPXclsjDw/lSwBbvjYEfxGkbyG38P6Gi5yhiZisFt4RUdHNpIOgXZqxzi5CT+Ox1qPEMATf23jFWbFRJmNCJXrGSzTtOuoELzLHO661EGn06sZ1zWU3q6a+IDCm53XiJIRlL+5jaMV+rcajxGBH7JdhJbomteQyMPVTy9Hno7E6dPWPaD7Fj8WYXFoPzaZ1LDpHKVM9AM7ncc9RhekpBcpGNXZU+gZe91q8KBYeBu468T6CKNxw2eiBgYiJNRXvfQn6uHjsM8uK222dD5DxSPgmJM6laeseMmenbxbd/9FJ1G5U+yGgVwb7HkbJXbhPgFD/8vqlNiNg1llrBuv9Qt3q9O8Y569u3sG2qMVuywiy+KxUHHNm5G8MlJ3umsb2xw3j6oxtSfsUp/O4fd1+Tdhp1nV0EzQ2weU/RrWASwGmcGmt3VOx3RJxJq13Et7Y2XHJFTyVTPqCmHKFRdDY5KVJxotfSXyjw1XfQjcWiXaqwgOpMt6Qw56pDkr5C74mHaHEuyKQ76h8iPNiD5eAtb7Lx0EIYg6eNY7EVlIavAk2frmq20cBlIQpEtvepF82XpsiuQJopKkBVEdJlqQpSbr/yRkQq/7r0KdXth385uVPBFALIyQHSrUJ6FOqjoUe6fdVoFVCwCsHRSHX51fxmkYe2vPjwk75rkVhAhs0kG9Oh8/zHtv+Z+sh8hhhm8bAX+6DcP8rIN7twpZ5jhoVsOKTal+7XDjH/YBVXDbQ9GFcA5ZbHdsnuLLGkGdE8YUuc2akxQd8PYNEMNWdUm8tRgOjwm2QBYt/rWVViMXeav6y8WyZR9kJVHDfXsyJ1RsQS6PddP2xry6UHyga8bQM9GhX2n/eDUmixDN7cz1iA35+XVEM7cTme/c6WtC0Xa4VeClmTx9EIkHmsun27ndy30K9CunXirf+lnGuI8OQ7M2X3+0igEjnPaDTIXZhgvw6U3kBz9S0gc7mPevpS7Ya0KYtUYH7Q1/UWcVX2PXrdqAgiiucVutgvrZrR3Ab1Y4p3/5B4B3EWTCU8uKuPtODx0SGJ3b4c5hqu4yBtKbrmNucFSvHwQW+4dNvpw/Qwj8mFQ/Ecid5/Du4T1kGIxUTOWvb1wa1ck0/9Oy6AGoN+xROlgGZytKqj6bXnuLtIWnbQ8KWTcRnP5ZUzfvnGx9ZFBlX+Nzzjeczg3Fxlf7xl7nQLfi5fLom8ApSU2Ibyx/mEWPgO6VST4VzUMDN+Lqgxz/z1uRMZlPi62lvjLGB4O4RVn+Gb6mS96vIp3hP9qK91PoVjbMuLKGj4kUa2/af5iKifDO+fFIc4rGqlxu4bu400nYunYlrIimGtEghY2u4Inxx0QxQ/pNkl5K/aNaXVH2iu2QRymN4jzOLz3dDrZ/MqxDnZlqbjS0wd7Lb6myIBqx/lmmTNBRSkPqs5g5jGCIZExRjSLZpSf7FGeJiIU9P2EdaMn+kg6QuWyxpLFyP+n1d44n4giu7JN8UKkn3oHofdnFNE/Yklml/1nf4bRKxuUwQaHY4pSmqvfTjP7TtDNFzEla27dUJWjW9qj8D2jJrbdxS7fdwUGmxITQ/EmdkiRXllRJbhlU7Q8s1zLWyDoiGG3eWeOkjqDBOoxIjW6Ng74kvKcMBFBkfQoHNr25rkoXPpr0FVI48LKRkLam+RMjy7pHOWBuL+V9wzSgk5b0rYvkTsz2rMJhznhnDosnqywMlCKuMhcguX945DdUsBY1gCHf6EHChenceHZbOj2pbMRdsWLS2b9bi8lTV7rMupTwegff8ldzLBxxsvigAPCJAvmDRHR/C8jpJf8NwheafDiL27lFyRTT6gxT2e/zi87TB+kFTm+ls5KuQlBChu2vdg9S4qRnR6yt3KDhvVH6X3/G9NmHqJOilLuLwpoMeB0U0TcGjjSrTbx5MkfRURemujWRH+NTWfa/Tdxz56bYeacu56TI9hOr7GPL1xD34a3VCVFC3FXNBFudp1cvvi92Y7v8Rdou7XRW7vCQ0hLxBTiP82Wa5mnA/i0QzMBrcBHoc/L6OHPSUrTf28=