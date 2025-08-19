Nytt teknikcentrum fokuserar på jämställdhet

Jämställdhet ska nu få en tydligare plats även inom teknikens värld. InspireLab – ett nytt centrum vid KTH – har som mål att främja jämställdhet genom teknik och innovation.

Centret ska stödja projekt som använder tekniska lösningar för att förbättra kvinnors livsvillkor och adressera konkreta jämställdhetsutmaningar. Särskilt fokus läggs på initiativ som kombinerar innovation med verklig förändringspotential

– Vi måste öka takten i jämställdhetsarbetet, säger Pia Höök, föreståndare för Inspire Lab, i en kommentar.

Redan nu har tre forskningsprojekt beviljats stöd från InspireLab. De leds av forskare vid KTH och fokuserar på specifika samhällsutmaningar kopplade till jämställdhet. Ett projekt ska ta fram metoder för att förebygga förlossningsskador och minska deras långsiktiga påverkan på kvinnors hälsa. Ett annat projekt syftar till att motverka skadeverkningar av deepfake-porr genom att utveckla förståelsen för digitalt samtycke och i ytterligare ett projekt ska ta fram AI-lösningar som bättre representerar kvinnors varierade livsvillkor och erfarenheter.



– Det är dags att stå upp för de här forskningsområdena. Centrumet är både aktuellt och angeläget i vår samtid. Jag hoppas att det får genomslag i vår utbildning och påverkar framtidens ingenjörer, sade KTH:s rektor Anders Söderholm under centrets invigning, i ett pressmeddelande.