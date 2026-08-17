Ny ersättning vid artskydd: Markägare kan få 125 procent av värdeminskningen

Analys Regeringen vill ge markägare rätt till ersättning när en nekad artskyddsdispens avsevärt försvårar pågående markanvändning. Ersättningen föreslås bli 125 procent av det förlorade marknadsvärdet. I en analys för Miljö & Utveckling går juristen Joel Blombergsson igenom vad förslaget innebär för markägare.

Ny ersättning vid artskydd: Markägare kan få 125 procent av värdeminskningen
Joel Blombergsson. Foto: JP Infonet/ Adobe Stock

Regeringen har i prop. 2025/26:230 lämnat förslag om att miljöbalkens ersättningsregler ska utvidgas till att även omfatta ersättning vid nekad dispens enligt artskyddsförordningen. Förslaget grundas på klimat- och näringslivsdepartementet promemoria Ersättning vid rådighetsinskränkningar till följd av artskyddet (KN2026/0002) samt betänkandet SOU 2021:51 Skydd av arter – vårt gemensamma arv. Även om det i propositionen anges att förslagen också avser ersättning för rådighetsinskränkningar i jordbruket, har skogsnäringens intressen i praktiken varit drivande. 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

Den föreslagna ordningen följer i allt väsentligt vad som i dag gäller i fråga om ersättning till markägare vid bildande av naturreservat. Förslaget innebär således att ersättning med 125 procent av det förlorade marknadsvärdet ska utgå vid rådighetsinskränkningar som har sitt upphov i 8 kap. MB. 

Av motiven framgår att ett beslut att vägra dispens förutsätter att markanvändningen varit tillåten när den påbörjades och att de omständigheter som ligger till grund för beslutet har uppstått därefter. Det är detta försvårande av markanvändningen, som i sammanhanget kvalificeras som ett ”avsevärt försvårande”, som ger markägaren rätt till ersättning. En fastighetsägare som har erhållit ersättning med anledning av ett beslut om dispens har naturligtvis inte rätt till ytterligare ersättning för samma begräsning. Detsamma gäller om fastigheten har överlåtits och en ny ansökan görs av den nye ägaren. 

Förslaget ska dock först anmälas till EU-kommissionen för att säkerställa att de nya ersättningsreglerna inte står i konflikt med EU:s statsstödsregler. Därför har inget datum bestämts för vilken dag de nya reglerna ska träda i kraft, utan det blir den dagen regeringen bestämmer, alltså först efter det riksdagen antagit förslaget och EU-kommissionen lämnat klartecken till den nya ordningen. 

Prop. 2025/26:230 ersättning vid rådighetsinskränkningar till följd av artskyddet  

Fakta

Joel Blombergsson

Joel Blombergsson är jurist och redaktör på JP Infonet. JP Infonet levererar juridiska informationstjänster inom miljörätt, med dokument från samtliga rättskällor samt i form av guider och expertanalyser.

Analysen skrevs i maj 2026. Sedan dess har riksdagen antagit regeringens förslag om nya ersättningsregler vid rådighetsinskränkningar till följd av artskyddet. Något datum för ikraftträdande har ännu inte fastställts.

publicerad 17 augusti 2026
av Carolina Högling
carolina.h@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
Dagens M&U

Hon blir ny chef för företagssamarbeten på Rädda Barnen

10 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Swedwatch får nära 28 miljoner kronor i nytt Sida-stöd

10 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Johanna Davén ny chef på Erikshjälpen

10 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Textil

Så minskade Sös textilsvinnet – metoderna som gav resultat

12 augusti
Premium
Analys

Analys: Efter Omnibus – nu växer nästa idé fram för hållbarhetsrapporteringen

14 juli
Premium
verktyg

Hållbarhetsverktyg för 2026 – här är resurserna som är relevanta för svenska företag

7 juli
Utmärkelse

Miljöstrategipriset 2026 är igång – nominera nu!

3 juli
Premium
Energi

Så stärker du kontrollen över data och digitala beroenden

24 juni

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Dagens M&U

Ny utredning ska föreslå styrmedel mot PFAS

11 augusti
Premium
EU

EU:s nya förpackningsregler är här – detta gäller

10 augusti
Premium
Politik

Regeringen presenterar ny mineralstrategi

29 juli
Premium
Skog

Skogsstyrelsen ska beräkna skogens klimatnytta

24 juli
Premium
Politik

Regeringen förbereder nationellt PFAS-förbud

23 juli
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Hon blir ny generaldirektör för Svenska kraftnät

31 juli
Premium
Hållbarhetsarbete

Så ser hållbarhetsyrket ut 2026

30 juli
Premium
Klimat

Hon blir ny ledamot i Klimatpolitiska rådet

7 juli
Premium
Karriär

Hon blir ny hållbarhetschef på Axfood

22 juni
Premium
Hållbarhet

Lista: 44 hållbarhetspunkter i Almedalen du inte vill missa

15 juni

Det senaste

Premium
Dagens M&U

Kollektivtrafik klättrar i riksdagskandidaternas klimatprioriteringar

10 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Partierna oense om vägen till hållbara transporter

10 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Expert lämnar GHG Protocol efter strid om skogars klimatpåverkan

10 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Johanna Davén ny chef på Erikshjälpen

10 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Swedwatch får nära 28 miljoner kronor i nytt Sida-stöd

10 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Hon blir ny chef för företagssamarbeten på Rädda Barnen

10 timmar sedan
Premium
AI

6 verktyg för att mäta och minska dina AI-utsläpp

12 timmar sedan
Premium
Cirkulär ekonomi

Hyra, köpa eller abonnera – så väljer du rätt cirkulär affär

13 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Kollektivtrafik klättrar i riksdagskandidaternas klimatprioriteringar

10 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Partierna oense om vägen till hållbara transporter

10 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Expert lämnar GHG Protocol efter strid om skogars klimatpåverkan

10 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Johanna Davén ny chef på Erikshjälpen

10 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Swedwatch får nära 28 miljoner kronor i nytt Sida-stöd

10 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Hon blir ny chef för företagssamarbeten på Rädda Barnen

10 timmar sedan
Premium
AI

6 verktyg för att mäta och minska dina AI-utsläpp

12 timmar sedan
Premium
Cirkulär ekonomi

Hyra, köpa eller abonnera – så väljer du rätt cirkulär affär

13 timmar sedan