Ny ersättning vid artskydd: Markägare kan få 125 procent av värdeminskningen

Av motiven framgår att ett beslut att vägra dispens förutsätter att markanvändningen varit tillåten när den påbörjades och att de omständigheter som ligger till grund för beslutet har uppstått därefter. Det är detta försvårande av markanvändningen, som i sammanhanget kvalificeras som ett ”avsevärt försvårande”, som ger markägaren rätt till ersättning. En fastighetsägare som har erhållit ersättning med anledning av ett beslut om dispens har naturligtvis inte rätt till ytterligare ersättning för samma begräsning. Detsamma gäller om fastigheten har överlåtits och en ny ansökan görs av den nye ägaren.

Förslaget ska dock först anmälas till EU-kommissionen för att säkerställa att de nya ersättningsreglerna inte står i konflikt med EU:s statsstödsregler. Därför har inget datum bestämts för vilken dag de nya reglerna ska träda i kraft, utan det blir den dagen regeringen bestämmer, alltså först efter det riksdagen antagit förslaget och EU-kommissionen lämnat klartecken till den nya ordningen.

Prop. 2025/26:230 ersättning vid rådighetsinskränkningar till följd av artskyddet

Fakta Joel Blombergsson Joel Blombergsson är jurist och redaktör på JP Infonet. JP Infonet levererar juridiska informationstjänster inom miljörätt, med dokument från samtliga rättskällor samt i form av guider och expertanalyser.

Analysen skrevs i maj 2026. Sedan dess har riksdagen antagit regeringens förslag om nya ersättningsregler vid rådighetsinskränkningar till följd av artskyddet. Något datum för ikraftträdande har ännu inte fastställts.