De vann Svenska greenwashpriset 2026

Kommunikation Årets upplaga av Svenska Greenwashpriset har korat sin vinnare – som också är den första i sitt slag sedan priset inrättades 2009. Läs om vinnaren och motiveringen här!

De vann Svenska greenwashpriset 2026
Foto: Jordens vänner

SEB har tilldelats Svenska greenwashpriset 2026. Priset delades ut av miljöorganisationen Jordens Vänner under Bokmässan i Göteborg och det är första gången sedan priset instiftades som en bank utses till vinnare.

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SEB var en av tre finalister tillsammans med Skistar och kampanjen Svenska Gruvan. Efter allmänhetens omröstning vann banken med knapp marginal före Svenska Gruvan. Svenska greenwashpriset är ett ironiskt antipris som Jordens Vänner har delat ut sedan 2009 och som ska uppmärksamma aktörer som organisationen anser ger en missvisande bild av sitt miljö- och hållbarhetsarbete.

I sin motivering pekar Jordens Vänner på vad organisationen beskriver som en skillnad mellan SEB kommunikation om hållbarhet och bankens finansiering av fossil verksamhet. Enligt motiveringen lånade SEB ut 30 miljarder kronor till fossilbolag under perioden 2022–2024. Organisationen kritiserar även banken för att öppna för finansiering av ny oljeborrning i Arktis och för samarbeten med företag som tillverkar kärnvapen.

Jordens Vänners ordförande Karmapriya Muschött säger att organisationens kritik inte innebär att den bortser från de gröna investeringar som SEB gör. Hon framhåller att banken har ökat sådana investeringar, men menar att den samlade klimatpåverkan från bankens finansiering samtidigt måste vägas in.

Enligt Karmapriya Muschött har banker genom sina finansieringsbeslut stor möjlighet att påverka vilka verksamheter som kan växa och utvecklas. Jordens Vänner hoppas därför att årets pris ska bidra till ökad uppmärksamhet kring såväl SEB som andra svenska bankers finansiering av verksamheter med stora utsläpp och annan miljöpåverkan.

Svenska greenwashpriset delades ut för sjuttonde gången. Det är allmänheten som både nominerar kandidater och röstar fram vinnaren. Vid årets prisutdelning deltog även Arne Müller, Jakob König och Karin Kvarfordt Niia i en diskussion om de tre finalisterna.

Greenwash Greenwashpriset Klimat Kommunikation
publicerad 28 september 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

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