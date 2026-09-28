De vann Svenska greenwashpriset 2026

SEB var en av tre finalister tillsammans med Skistar och kampanjen Svenska Gruvan. Efter allmänhetens omröstning vann banken med knapp marginal före Svenska Gruvan. Svenska greenwashpriset är ett ironiskt antipris som Jordens Vänner har delat ut sedan 2009 och som ska uppmärksamma aktörer som organisationen anser ger en missvisande bild av sitt miljö- och hållbarhetsarbete.

I sin motivering pekar Jordens Vänner på vad organisationen beskriver som en skillnad mellan SEB kommunikation om hållbarhet och bankens finansiering av fossil verksamhet. Enligt motiveringen lånade SEB ut 30 miljarder kronor till fossilbolag under perioden 2022–2024. Organisationen kritiserar även banken för att öppna för finansiering av ny oljeborrning i Arktis och för samarbeten med företag som tillverkar kärnvapen.

Jordens Vänners ordförande Karmapriya Muschött säger att organisationens kritik inte innebär att den bortser från de gröna investeringar som SEB gör. Hon framhåller att banken har ökat sådana investeringar, men menar att den samlade klimatpåverkan från bankens finansiering samtidigt måste vägas in.

Enligt Karmapriya Muschött har banker genom sina finansieringsbeslut stor möjlighet att påverka vilka verksamheter som kan växa och utvecklas. Jordens Vänner hoppas därför att årets pris ska bidra till ökad uppmärksamhet kring såväl SEB som andra svenska bankers finansiering av verksamheter med stora utsläpp och annan miljöpåverkan.

Svenska greenwashpriset delades ut för sjuttonde gången. Det är allmänheten som både nominerar kandidater och röstar fram vinnaren. Vid årets prisutdelning deltog även Arne Müller, Jakob König och Karin Kvarfordt Niia i en diskussion om de tre finalisterna.