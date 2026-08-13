Tidslinje: Då börjar EU:s nya regler för fordonssektorn att gälla

Förordningen omfattar hela fordonskedjan, från design och produktion till insamling, demontering och återvinning. Syftet är enligt EU-kommissionen bland annat att öka återanvändningen och återvinningen av material, förbättra resurseffektiviteten och minska EU beroende av importerade jungfruliga råvaror.

1 september 2028: Huvuddelen av förordningen börjar tillämpas

Den stora förändringen kommer den 1 september 2028. Då börjar förordningen som huvudregel att tillämpas.

Det innebär att det nya regelverket börjar ersätta det tidigare systemet för uttjänta fordon. Det gamla ELV-direktivet upphävs samtidigt, även om vissa av dess bestämmelser fortsätter att gälla under övergångsperioder.

Förordningen innehåller bland annat regler om cirkularitet i fordonsdesign och produktion samt om hanteringen av uttjänta fordon.

1 september 2029: Producentansvaret skärps

Från den 1 september 2029 börjar flera ytterligare krav gälla.

Då införs ett förstärkt producentansvar. Producenter får ansvar för fordon som de för första gången tillhandahåller på marknaden i ett medlemsland och ska bland annat säkerställa att uttjänta fordon samlas in och behandlas enligt reglerna.

Från samma datum ska tillverkare för nya typgodkända fordon ge bland annat avfallsaktörer och reparations- och underhållsaktörer tillgång till standardiserad information som gör det möjligt att komma åt, ta bort och ersätta vissa delar och komponenter.

Även regler för försäljning av begagnade, renoverade och återtillverkade reservdelar börjar tillämpas. Dessutom införs nya krav på bland annat behandling av uttjänta fordon och hantering av vissa fraktioner från fragmentering.

2031: Exportregler skärps och fler fordon omfattas

Från den 1 september 2031 utvidgas förordningens tillämpningsområde till fler fordonskategorier. Det gäller bland annat lastbilar, bussar, släp och fordon i L-kategorin, där bland annat motorcyklar ingår.

Reglerna för export av begagnade fordon utanför EU skärps också. Utgångspunkten är att endast fordon som bedöms som trafikdugliga ska kunna exporteras. Syftet är att förhindra att uttjänta fordon exporteras som begagnade fordon.

2032: Krav på återvunnen plast och cirkulär fordonsdesign

Från 2032 skärps flera av de materiella kraven på själva fordonen.

För nya fordonstyper som typgodkänns från den 1 september 2032 ställs krav på att fordon ska vara konstruerade så att vissa delar och komponenter kan tas bort för bland annat återanvändning, återvinning, renovering och återtillverkning.

Elfordonsbatterier, batteripaket och elektriska drivmotorer ska också kunna tas bort och ersättas på ett lättillgängligt och icke-förstörande sätt.

Från den 1 september 2032 ska dessutom varje fordon som släpps ut på marknaden ha ett digitalt cirkularitetspass med information kopplad till fordonets cirkularitet.

Kraven på återvunnen plast börjar också slå igenom under 2032. Förordningen anger ett bindande mål om minst 15 procent återvunnen plast i nya fordon. Dessutom ska medlemsländerna från den 1 januari 2032 säkerställa att ett årligt mål om återvinning av minst 30 procent av plasten i uttjänta fordon uppnås.

Senast 2033: Krav på återvunnet stål och aluminium

Förordningen banar också väg för krav på återvunnet stål och aluminium i nya fordon.

EU-kommissionen ska genom kompletterande lagstiftning fastställa miniminivåer och metoder för bland annat återvunnet aluminium. Kravet på återvunnet aluminium ska enligt förordningen börja tillämpas senast den 14 augusti 2033.

Kommissionen ska också fastställa regler för återvunnet stål. De exakta nivåerna och den närmare utformningen avgörs genom kompletterande rättsakter.

2036: Kravet på återvunnen plast höjs

Nästa steg för plast kommer 2036. Då höjs kravet på återvunnet plastinnehåll i nya fordon från 15 till 25 procent.

Kraven är enligt EU-kommissionen en del av ambitionen att skapa en större marknad för sekundära råvaror och ge fordons- och återvinningsindustrin långsiktigare förutsättningar för investeringar.

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