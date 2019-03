Moderna fossil blir utställningen Carbon Ruins

Vilka delar av det liv vi lever idag kommer att ses som märkliga gamla fossil år 2053? Det undrar gruppen bakom utställningen Carbon Ruins. Redan under Hållbarhetsveckan i Lund kommer det att gå att besöka muséet över fossil-eran.

Utställningen Carbon Ruins kommer att ha premiär på Hållbarhetsveckan i Lund. Den ska skildra perioden 1849 till 2049 – som kallas för fossil-eran – ur ett framtidsperspektiv. Utställningen, som är ett projekt från Lunds Universitets tankesmedja LU Futura, ska växa och utvecklas efterhand, är det tänkt. Men vad ställer man ut i ett sådant sammanhang?

– Vi har haft ett antal workshops för att samla in objekt och tillhörande berättelser. Allt från solkräm till lövblåsare har kommit på tal, säger Ludwig Bengtsson Sonesson, som är projektledare vid Lunds universitets hållbarhetsforum.

– Vi har velat tänka ett steg längre, spekulera i vilka objekt som kommer bli kontroversiella, omöjliga att producera eller förlegade när vi närmar oss fossilfrihet: konstgräs, take-away kaffe eller snabbmatsburgare.

Möjligt att bidra med egna förslag

Den som vill kan själv skicka in sina förslag via en sida på nätet. Det är meningen att utställningen ska växa efterhand som den turnerar. Vernissagen sker under Hållbarhetsveckan i Lund, men det är redan klart att utställningen ska vidare till andra platser sedan. Än så länge håller den sig dock innanför Lunds stadsgränser.

– En första turné är planerad i Lund, med bland annat Medborgarcentret Kristallen och Domkyrkoforum. Vi vill gärna se att den når utanför Lund, vi för konversationer med aktörer i Malmö och Bremen. Men möjligheterna är oändliga: Almedalen, Tate Modern, Venedigbiennalen – vi är öppna för allt!

Vilket är målet med utställningen?

– Tanken är inte att spå framtiden utan att fylla det tomrum som ofta finns när vi förklarar framtidsscenarier, säger Ludwig Bengtsson Sonesson.

– Vi vill starta en konversation om hur vi kan leva utan fossila bränslen, hur omställningen kan se ut samt balansera ut debatten som ofta landar i att framtiden är en teknikoptimistisk utopi eller en katastrofal dystopi. En källa till klimatångest var för mig en brist på fantasi – jag kunde inte föreställa mig en fossilfri värld – vårt hopp är att våra besökare ska lämna utställningen med nya tankar och idéer för hur ett fossilfritt samhälle ser ut.

Läs mer om utställningen och lämna dina förslag på vad som borde ställas ut här.

Läs mer: 7 av 10 barn har klimatoro