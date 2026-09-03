Marie Trogstam på Miljöstrategidagarna: ”Resiliens har blivit en central fråga”

Miljöstrategidagarna 15-16 oktober Robustare värdekedjor, gemensamma EU-regler och ökad resurseffektivitet. Det är några av de områden som Marie Trogstam, chef för hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv, pekar ut när företag ska minska sin sårbarhet utan att tappa fart i omställningen.

Marie Trogstam på Miljöstrategidagarna: ”Resiliens har blivit en central fråga”
Marie Trogstam. Foto: Stefan Tell/ Adobe Stock

Osäkrare handel, störningar i leveranskedjor och hårdare konkurrens om råvaror har gjort företagens beredskap viktigare. Marie Trogstam, chef för hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv, ser resiliens som en allt större fråga för näringslivet.

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– Resiliens har blivit en central fråga för näringslivet i en tid präglad av geopolitisk spänning, klimatförändringar, naturrelaterade risker och konkurrens om resurser. Det handlar om att långsiktigt säkra konkurrenskraften och robusta värdekedjor genom integrerade insatser inom områden som klimat, energi, infrastruktur, vattenförsörjning, handel och beredskap.

Marie Trogstam är en av talarna på Miljö & Utvecklings konferens Miljöstrategidagarna den 15 oktober. Där kommer hon att tala om svenska företags roll i den globala omställningen och hur hållbarhetsarbetet påverkas när den geopolitiska osäkerheten ökar.

Hur ser du på Sveriges förutsättningar att fortsätta driva omställningen i ett mer osäkert globalt läge?

– Sverige och det svenska näringslivet har framgångsrikt klarat tidigare samhällsförändringar och teknikskiften. Med utgångsläge i ett innovativt näringsliv som driver omställningen behövs nu politiska beslut som stärker näringslivets resiliens genom att skapa rätt förutsättningar att både stå emot störningar och ta vara på nya affärsmöjligheter.

Gemensamma spelregler inom EU

Marie Trogstam pekar på gemensamma och teknikneutrala EU-regler som en grund för företagens motståndskraft.

– Med basen i EU-gemensamma och teknikneutrala spelregler såsom exempelvis utsläppshandelssystemet ETS, blir förmågan att förutse och hantera störningar, anpassa sig när förutsättningarna förändras och fortsätta skapa värde central för näringslivet.

Marie Trogstam ser stor potential i cirkulära och resurseffektiva lösningar, men lyfter samtidigt behovet av marknader där lösningarna kan skalas upp.

Hon lyfter särskilt EU:s kommande Circular Economy Act och vilka förutsättningar lagstiftningen kommer att skapa för företagen.

– Potentialen i cirkulära och resurseffektiva lösningar är stor och det blir därför viktigt att kommande Circular Economy Act skapar de marknadsmässiga förutsättningar för skalbarhet som företagen behöver både för motstånds- och konkurrenskraften.

Var med på Miljöstrategidagarna

Vill du höra Marie Trogstam prata mer om hur näringslivet kan stärka sin motståndskraft och samtidigt fortsätta omställningen? Kolla in programmet för Miljöstrategidagarna 2026 och köp biljett här.

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publicerad 3 september 2026
av Carolina Högling

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