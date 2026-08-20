Genomgång: Så vill riksdagspartierna förändra företagens hållbarhetsarbete

Tydligare skiljelinjer syns i synen på företagens hållbarhetsredovisning och nya styrmedel. Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill skärpa kraven, medan bland andra Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna betonar förenklingar och minskad administration. Även inom cirkulär ekonomi och offentlig upphandling varierar svaren från krav, kvoter och ekonomiska styrmedel till en större tilltro till marknadslösningar och befintliga regelverk.

Här är riksdagspartiernas svar.

Centerpartiets miljöpolitiska talesperson Stina Larsson och klimat- och energipolitisk talesperson Rickard Nordin. Foto: Centerpartiet

Centerpartiets miljöpolitiska talesperson Stina Larsson och klimat- och energipolitisk talesperson Rickard Nordin

Vilka beslut vill ert parti fatta för att göra det enklare och mer lönsamt för företag att minska sina utsläpp?

Det viktigaste är att försvara EU:s utsläppshandel och att fasa ut fossila subventioner så att priset på utsläpp blir förutsägbart och fortsätter öka. På nationellt håll behöver vi underlätta omställningen, bland annat genom att stärka industriklivet, återinföra gröna kreditgarantier och riskavlasta via staten där det behövs för omställning. Det offentliga måste också ta ansvar för sin egen konsumtion med skarpa klimatkrav i offentlig upphandling.

Vill ert parti skärpa, behålla, förenkla eller minska kraven på företagens hållbarhetsredovisning?

Centerpartiet vill behålla kraven på hållbarhetsredovisning i linje med EU:s regelverk, CSRD. Det skapar spårbarhet, företagen har redan lagt stora kostnader på regelefterlevnad och anpassning till de nya regelverken. Att minska kraven lönar bara eftersläpare.

Vilka beslut vill ert parti fatta för att stärka företagens tillgång till fossilfri el och elnätskapacitet?

Centerpartiet vill ha en teknikneutral energiöverenskommelse och korta tillståndsprocesserna för snabb utbyggnad av alla förnybara kraftslag. Vi vill halvera ledtiderna för elnätsutbyggnad och anslutning, och satsa på havsbaserad vindkraft med utpekade områden och auktionering. Elskatten sänks och elnätsavgifternas höjningstakt bromsas, så att ren el alltid är billigare än fossila alternativ.

Hur ser ert parti på dagens tillståndsprocesser och miljöprövningar för företag?

Vi vill helt stöpa om tillståndsprocesserna i grunden. En ny miljöprövningsmyndighet ska bli en väg in för tillståndsprocesser, myndigheten ska ha ett serviceuppdrag där man jobbar tillsammans med företagen för att möjliggöra utveckling. Vi vill dessutom ha ett snabbspår för strategiskt viktiga projekt där man ska få ett färdigt beslut på max två år.

Hur vill ert parti att miljökraven i offentliga upphandlingar ska utvecklas under nästa mandatperiod?

Det offentliga måste ställa miljökrav i upphandlingen mycket mer än vad som görs i dag. Centerpartiet vill införa mål för krav på klimat, återbruk och cirkularitet, inklusive ett mål om 20 procent återvunnet material i statens upphandlingar.

Vad vill ert parti göra för att offentlig sektor och näringsliv ska öka återbruket, använda resurser mer effektivt och minska mängden avfall?

Det behövs nytänk och smarta affärsmodeller så att det blir lönsamt för företagen och offentlig sektor att använda material om och om igen. Råvarorna måste bli dyrare och vissa regler behöver ändras så att allt inte definieras som avfall. Vi vill också underlätta för reparationer och kräva längre garantitid för exempelvis vitvaror.

Vad vill ert parti göra för att offentlig sektor och näringsliv ska minska sin påverkan på biologisk mångfald?

Vi vill stärka biologisk mångfald genom frivillighet och ekonomiska incitament. Många skogsägare skapar höga naturvärden genom ett hållbart brukande och de ska få ersättning via naturvårdsavtal, staten ska ta ansvar för skötsel av naturreservat och urskogar skyddas. Centerpartiet vill skapa en biokreditmarknad för att finansiera åtgärder för naturrestaurering där myndigheter bidrar med ett ramverk för certifiering och privata och offentliga aktörer kan bidra med relevanta projekt.

Vilka krav eller styrmedel vill ert parti införa för att minska spridningen av PFAS och andra farliga ämnen från offentliga verksamheter, inköp och avloppsflöden?

Centerpartiet vill införa ett nationellt förbud mot PFAS som på sikt omfattar hela EU och hela gruppen högfluorerade ämnen, med konsumentnära produkter som första prioritet. Vi satsar extra i budgeten på rening av PFAS som är ett stort och växande problem där reningsverk runt om i landet behöver investera mer.

Vilket är ert partis främsta klimatvallöfte inför valet?

Med oss vid rodret blir det lätt att göra rätt. De miljö- och klimatsmarta alternativen ska vara billigare än de fossila genom lägre elskatt, rejäl miljöbilsbonus till både nya och begagnade bilar och genom att elsystemet både byggs ut och effektiviseras kraftigt.

Kristdemokraternas talesperson i miljöfrågor Kjell-Arne Ottosson. Foto: Kristdemokraterna

Kristdemokraternas talesperson i miljöfrågor Kjell-Arne Ottosson

Vilka beslut vill ert parti fatta för att göra det enklare och mer lönsamt för företag att minska sina utsläpp?

Vi vill framför allt stärka tillgången till prisvärd, stabil och planerbar fossilfri el. Detta för att möjliggöra utfasning av fossila utsläpp ifrån trafik och produktion. Mer förutsägbara miljöståndsbeslut med kortare ledtider är en annan viktig pusselbit.

Vill ert parti skärpa, behålla, förenkla eller minska kraven på företagens hållbarhetsredovisning?

Generellt vill vi minska företagens administrativa bördor. Vi står bakom regeringens arbete med att förenkla EU:s regler om hållbarhetsrapportering, CSRD. Det är viktigt att regelverket är mer proportionerligt och att färre företag omfattas av de mest omfattande kraven.

Vilka beslut vill ert parti fatta för att stärka företagens tillgång till fossilfri el och elnätskapacitet?

Vi vill fortsätta på inslagen linje: Vårt land behöver bygga ut den planerbara elproduktionen och bejaka alla fossilfria energislag inklusive kärnkraften. Vårt land förtjänar stabilitet och beslut med bred uppslutning från båda sidor av riksdagens majoritet och opposition. Detta är vi beredda att medverka till.

Hur ser ert parti på dagens tillståndsprocesser och miljöprövningar för företag?

Vi vill fortsätta på inslagen linje som vi varit med om att driva under innevarande mandatperiod. Till exempel ser vi redan i dag stora förbättringar när det gäller energiområdet. Regeringens direktiv om att korta tillståndsprocesserna som gavs till länsstyrelserna i juni 2023 har gett effekt och leder till kraftigt förkortade tillståndsprocesser med bibehållen kvalitet och demokratisk förankring.

Hur vill ert parti att miljökraven i offentliga upphandlingar ska utvecklas under nästa mandatperiod?

”Bästa” pris är inte alltid samma sak som ”lägsta” pris. Viktigt att man ser vilken kvalitet man får för pengarna, Vi ser miljökrav som ett legitimt krav i upphandling och därmed är med och påverkar prislappen. Det är viktigt att kommuner och regioner avstår från att ställa särkrav som går utöver vad nationella mål säger annars riskerar det att bli färre och bara stora företag som klarar av att lägga anbud.

Vad vill ert parti göra för att offentlig sektor och näringsliv ska öka återbruket, använda resurser mer effektivt och minska mängden avfall?

Vi strävar efter att omställningen ska bygga på innovation, företagande och marknadslösningar snarare än omfattande detaljreglering. Upphandlingsinstrumentet är kraftfullt i sammanhanget och bör användas. Sedan är många av de nödvändiga besluten på EU-nivå och vi vill arbeta där för bättre ekodesign och en hållbar avfallshantering.

Vad vill ert parti göra för att offentlig sektor och näringsliv ska minska sin påverkan på biologisk mångfald?

När det finns särskilt skyddsvärda områden bör dessa få ett formellt skydd och rimlig ersättning till markägare ska ges. Den stora frågan är annars skogen där vi vill att markägare ska ha ansvar och befogenheter att bruka sin egen mark. Det är genom att bruka skogen som vi kan få ut maximal miljönytta av den.

Vilka krav eller styrmedel vill ert parti införa för att minska spridningen av PFAS och andra farliga ämnen från offentliga verksamheter, inköp och avloppsflöden?

Vi vill att PFAS så långt det bara är tekniskt görligt ska fasas ut helt och hållet men givet att det finns vissa områden där det i dag inte finns möjliga alternativ – till exempel vissa mediciner – kan vi inte se ett totalt stoppförbud i dag.

Vilket är ert partis främsta klimatvallöfte inför valet?

Fasa ut det fossila kolet omedelbart inom EU:s elproduktion. Inför klimattullar mot omvärlden som baseras på hur mycket fossilt kol som finns i deras elsystem. På sikt skulle vi vilja se ett handelsförbud mot fossilt kol.

Liberalernas klimatpolitiska talesperson Elin Nilsson. Foto: Liberalerna

Liberalernas klimatpolitiska talesperson Elin Nilsson

Vilka beslut vill ert parti fatta för att göra det enklare och mer lönsamt för företag att minska sina utsläpp?

Vi vill skapa långsiktiga och teknikneutrala spelregler som gör det lönsamt att investera i fossilfria lösningar. Samtidigt vill vi korta tillståndsprocesser och undanröja regelhinder som bromsar klimatinvesteringar.

Vill ert parti skärpa, behålla, förenkla eller minska kraven på företagens hållbarhetsredovisning?

Vi vill förenkla regelverket utan att sänka ambitionsnivån för transparens och hållbarhetsarbete. Kraven ska vara ändamålsenliga, harmoniserade inom EU och inte skapa onödig administration.

Vilka beslut vill ert parti fatta för att stärka företagens tillgång till fossilfri el och elnätskapacitet?

Vi vill bygga ut fossilfri elproduktion, stärka elnäten och korta ledtiderna för nya anslutningar. Sverige ska ha ett robust energisystem som möter industrins växande elbehov.

Hur ser ert parti på dagens tillståndsprocesser och miljöprövningar för företag?

Liberalerna menar att tillståndsprocesserna behöver bli snabbare, mer förutsägbara och mer effektiva samtidigt som höga miljökrav upprätthålls. Vi vill förenkla regelverken och förbättra samordningen mellan berörda myndigheter.

Hur vill ert parti att miljökraven i offentliga upphandlingar ska utvecklas under nästa mandatperiod?

Miljökraven ska vara ambitiösa, teknikneutrala och bidra till innovation och minskade utsläpp. Offentlig upphandling ska användas för att driva på hållbara lösningar utan att skapa onödig byråkrati.

Vad vill ert parti göra för att offentlig sektor och näringsliv ska öka återbruket, använda resurser mer effektivt och minska mängden avfall?

Liberalerna vill att offentlig sektor går före och driver på för innovation och att skapa en fungerande marknad för återbruk och cirkulära flöden, och har därför bidragit till att regeringen skärpt kraven på hållbar upphandling i offentlig sektor. Offentlig upphandling kan när den är rätt använd vara en hävstång som gör det lönsamt att återanvända exempelvis byggprodukter i stor skala. Genom uppdrag till Upphandlingsmyndigheten, en uppdaterad upphandlingsstrategi och ökad transparens i regelverket har det blivit enklare för myndigheter att ställa krav på återbruk, resurseffektivitet och fossilfria lösningar. Vi vill därtill förenkla och förtydliga regelverk och standardtillämpning så att återbruk blir en normal affär. Man skulle till exempel kunna införa bonusmodeller för verifierat återbruk, i stället för rigida kvoter. Det premierar de företag som löser logistiken smart, bygger nya tjänster och pressar kostnaderna.

Vad vill ert parti göra för att offentlig sektor och näringsliv ska minska sin påverkan på biologisk mångfald?

Vi vill stärka skyddet av värdefull natur och säkerställa att naturhänsyn integreras i relevanta beslut. Samtidigt behöver företag ges tydliga och långsiktiga spelregler för att kunna investera hållbart. En avgörande faktor i detta är att skyddet för brukande- och äganderätten stärks för Sveriges skogsbrukare så att de vågar låta höga naturvärden utvecklas utan att riskera oproportionerliga inskränkningar.

Vilka krav eller styrmedel vill ert parti införa för att minska spridningen av PFAS och andra farliga ämnen från offentliga verksamheter, inköp och avloppsflöden?

Liberalerna har varit drivande för en nationell handlingsplan mot PFAS som nu blir verklighet. En central del är förslaget om att förbjuda PFAS i vanliga konsumentprodukter såsom kläder, skor, kosmetika, impregneringsmedel, köksredskap och skidvalla. Liberalerna har länge drivit på för en mer offensiv kemikaliepolitik. EU arbetar med en bred reglering, men det riskerar att dröja flera år och vi liberaler tänker inte vänta. När säkrare alternativ redan finns måste farliga kemikalier bort från butikshyllorna. Det föreslagna förbudet är det mest ambitiösa nationella förbudet i världen mot PFAS i konsumentprodukter.

Vilket är ert partis främsta klimatvallöfte inför valet?

För att trygga tillväxten och rädda klimatet krävs mycket el, och fossilfri el. Därför behöver vi mer kärnkraft som levererar stora mängder el dygnet runt, oavsett väder. Staten ska därför ge garantier för kärnreaktorer och andra långsiktiga investeringar. Samtidigt ska vi satsa på mer solkraft och vindkraft, som går snabbt att bygga ut, och förenkla tillståndsprocessen för havsbaserad vindkraft. Lokalbefolkningens inflytande över vindkraftsbyggen ska finnas kvar.

Miljöpartiets klimatpolitiska talesperson Katarina Luhr. Foto: Miljöpartiet

Miljöpartiets klimatpolitiska talesperson Katarina Luhr

Vilka beslut vill ert parti fatta för att göra det enklare och mer lönsamt för företag att minska sina utsläpp?

För att företag och industri ska ställa om och minska sina utsläpp krävs en politisk tydlighet om att fossila bränslen ska fasas ut. Vi vill se till att staten levererar rätt förutsättningar genom tydliga mål, men också i form av infrastruktur, kompetensförsörjning, medfinansiering och riskdelning. Vi vill bland annat satsa mer på investeringsstöden Industriklivet och Klimatklivet, införa ett nytt Återvinningskliv, fasa ut fossila subventioner, införa en strategi för kompetensförsörjning, ställa skarpa klimatkrav i offentlig upphandling och införa gröna skattekrediter för hållbara investeringar. Därutöver driver vi på för ett starkt utsläppshandelssystem inom EU och att utvidga EU:s klimattullar.

Vill ert parti skärpa, behålla, förenkla eller minska kraven på företagens hållbarhetsredovisning?

Vi vill skärpa kraven. Vi vet att rapportering i sig förbättrar arbetet med miljö och klimat genom att synliggöra det som behöver förbättras. Vi hade velat se en mycket skarpare lagstiftning på EU-nivå än den som antogs, och har varit starkt emot alla försvagningar som skett. Jämförbar och tillförlitlig information om klimat, miljö och mänskliga rättigheter behövs för att investerare, kunder och upphandlare ska kunna skilja verklig omställning från grönmålning. Men redovisning räcker inte – vi vill också se skarpare hållbarhetskrav än vi har i dag.

Vilka beslut vill ert parti fatta för att stärka företagens tillgång till fossilfri el och elnätskapacitet?

På ett övergripande plan måste vi få fart på utbyggnaden av vindkraft på land och till havs och solkraft, främja energieffektivisering och grön baskraft, till exempel storskalig energilagring och reglerbar förnybar kraft. Det arbetar vi mot på många olika sätt, bland annat med förslag om rejäla ersättningar till kommuner för vindkraftsutbyggnad, utbyggnad av stamnätet till havs, och bättre förutsättningar för solel genom skattelättnader och avdrag. Ett särskilt viktigt förslag i sammanhanget är våra elektrifieringsavtal, som innebär att staten ska agera mellanhand för att synka utbyggnaden av ny elproduktion med industriföretags ökade elanvändning.

Hur ser ert parti på dagens tillståndsprocesser och miljöprövningar för företag?

Vi ser ett stort behov av att effektivisera och snabba på tillståndsprocesser och miljöprövningar genom att bland annat stötta ansvariga myndigheter och domstolar, ge dem rätt ekonomiska förutsättningar, förtydliga deras roll och förbättra samplanering och samordning. Vi vill genomföra många av de regelförenklingar som föreslagits av olika utredningar, med bibehållen miljöprestanda. Vi vill se till att tillämpningar av regelverk inte varierar beroende på var i landet man befinner sig och vi vill gå över till tidsbegränsade tillstånd.

Hur vill ert parti att miljökraven i offentliga upphandlingar ska utvecklas under nästa mandatperiod?

Vi anser att offentlig upphandling ska gynna fossilfria och miljövänliga tjänster och produkter och inte upprätthålla gammal fossil teknik. Klimatkrav ska ställas vid all offentlig upphandling. Vi vill skärpa kraven så att klimatpåverkan, resurseffektivitet, giftfrihet och biologisk mångfald normalt ska vägas in när de är relevanta, med hänsyn till livscykelkostnad. Samtidigt behöver upphandlande organisationer få mer kompetensstöd och bättre verktyg. Vi vill stärka resurserna till upphandlingsmyndigheten för att kunna förbättra stöd och hjälp till upphandlande organisationer.

Vad vill ert parti göra för att offentlig sektor och näringsliv ska öka återbruket, använda resurser mer effektivt och minska mängden avfall?

Sverige behöver gå från slit-och-släng till en cirkulär ekonomi där avfall i första hand förebyggs och produkter används längre. Vi vill skärpa producentansvaret, stärka rätten att reparera och ställa krav på att produkter ska vara hållbara, reparerbara och möjliga att återanvända och materialåtervinna. Vi har exempelvis drivit på för skarpa EU-gemensamma ekodesignkrav. Vi vill ställa krav på kvotplikter om återvunnet eller återbrukat material, krav på minskade avfallsmängder vid exempelvis byggnation, och se till att farliga ämnen samtidigt fasas ut från produkter och material, vilket är en förutsättning för verklig cirkularitet. Vi vill också införa ett nytt statligt investeringsstöd för att främja cirkularitet som vi kallar Återvinningsklivet.

Vad vill ert parti göra för att offentlig sektor och näringsliv ska minska sin påverkan på biologisk mångfald?

Den biologiska mångfalden påverkas av många olika faktorer, som överutnyttjande av naturresurser, markanvändning, gifter och bekämpningsmedel och klimatförändringar. Därför är en helhetssyn på miljö- och klimatfrågorna viktiga och olika typer av miljökrav viktiga att jobba med, inte minst krav på giftfrihet och cirkularitet. Arbete med biologisk mångfald ska integreras i alla relevanta branscher och samhällssektorer, i statligt ägande och offentlig upphandling. Vi vill införa ett naturpolitiskt ramverk med en naturlag och ett naturpolitiskt råd, likt det klimatpolitiska ramverket, eftersom det behövs en tydlig och långsiktig riktning som både styr regeringens arbete och hela politiken mot att stärka den biologiska mångfalden.

Vilka krav eller styrmedel vill ert parti införa för att minska spridningen av PFAS och andra farliga ämnen från offentliga verksamheter, inköp och avloppsflöden?

Vi vill se ett brett förbud mot PFAS-ämnen med restriktiva undantag. Vi vill förbjuda och begränsa fler farliga ämnen, som de EU-listade särskilt farliga ämnena, och införa krav på innehållsförteckningar på alla varor. Vi vill stoppa spridningen av PFAS vid källan genom ett totalförbud på EU-nivå och restriktioner för produkter med PFAS som importeras till EU. Vi vill också gå före med nationella förbud mot PFAS, bland annat ett förbud mot PFAS i bekämpningsmedel. Vi vill ta fram en finansierad, nationell handlingsplan mot PFAS där rening av mark och dricksvatten ingår, och öka resurserna till detta arbete.

Vilket är ert partis främsta klimatvallöfte inför valet?

Vi ska se till att sänka utsläppen och bryta fossilberoendet, och det ska vi göra på ett rättvist sätt. Sverige har allt att vinna på en snabb och rättvis klimatomställning. Miljöpartiet är garanten för att klimatfrågan prioriteras i nästa regering.

Moderaternas gruppledare för Näringsutskottet Jesper Skalberg Karlsson. Foto: Moderaterna

Moderaternas gruppledare för Näringsutskottet Jesper Skalberg Karlsson

Vilka beslut vill ert parti fatta för att göra det enklare och mer lönsamt för företag att minska sina utsläpp?

Vi satsar på Industriklivet för att stärka industrins omställning och konkurrenskraft, samtidigt som vi vill fånga in och lagra koldioxid i stor skala för att uppnå negativa utsläpp. Tillståndsprocesserna för ny och grön teknik måste bli kortare och mer förutsebara, så att investeringar i utsläppsminskning inte fastnar i byråkrati.

Vill ert parti skärpa, behålla, förenkla eller minska kraven på företagens hållbarhetsredovisning?

Moderaterna vill inte utöka kraven på hållbarhetsredovisning till fler företag, till exempel genom att göra det obligatoriskt även för små och medelstora företag. Vår linje är i stället att minska regelbördan och undvika svensk överimplementering av EU-regler, eftersom onödig administration tar tid och resurser från företagens kärnverksamhet och faktiska klimatarbete.

Vilka beslut vill ert parti fatta för att stärka företagens tillgång till fossilfri el och elnätskapacitet?

Vi bygger ut ny kärnkraft som planerbar baskraft och vill att elnäten byggs ut utifrån framtida behov, inte bara inkomna beställningar, för att undvika dagens långa anslutningsköer. Tillståndsprocesserna för ny elnätsutbyggnad ska kortas och elområdena ska på sikt bli färre. Vi har också drivit på för att avskaffa skadliga effektavgifter så att elektrifieringen inte blir orimligt dyr för företag som går före.

Hur ser ert parti på dagens tillståndsprocesser och miljöprövningar för företag?

Vi vill förkorta och göra tillståndsprocesserna mer förutsebara. Seriösa företag ska inte välja bort investeringar i Sverige på grund av onödig och oförutsägbar byråkrati. Miljöbalken behöver reformeras i grunden, och regeringen arbetar med etableringen av en central miljöprövningsmyndighet som ska ta över ansvaret från länsstyrelserna för att bland annat göra tillståndsprocesser enklare och tydligare.

Hur vill ert parti att miljökraven i offentliga upphandlingar ska utvecklas under nästa mandatperiod?

Moderaterna vill utveckla miljökraven i offentlig upphandling så att de blir tydliga, relevanta och teknikneutrala, samtidigt som de främjar innovation och sund konkurrens. Kraven ska bidra till minskad klimat- och miljöpåverkan utan att skapa onödig administration eller stänga ute mindre företag från att delta i upphandlingar. Offentliga upphandlingar ska använda skattemedel effektivt och driva hållbara lösningar där de ger verklig miljönytta.

Vad vill ert parti göra för att offentlig sektor och näringsliv ska öka återbruket, använda resurser mer effektivt och minska mängden avfall?

Vi vill ställa om till en mer cirkulär ekonomi genom att göra det mer ekonomiskt attraktivt att återvinna och återanvända material, bland annat genom att minska de regler och skatter som i dag hindrar eller missgynnar återbruk. Att återanvända produkter är dessutom ett av de mest effektiva verktygen för att minska belastningen på miljön, och det ska löna sig att göra rätt.

Vad vill ert parti göra för att offentlig sektor och näringsliv ska minska sin påverkan på biologisk mångfald?

Vi ser ingen motsättning mellan brukande och biologisk mångfald – svenskt skogsbruk visar att det går att kombinera produktion med höga naturvärden, och vi vill inte öka andelen mark som tas ur produktion. I stället prioriterar vi att sköta redan skyddad natur bättre, eftersom bristande skötsel i dag urholkar värdet av skyddet, samt att skydd ska ske frivilligt och i samförstånd med markägare med rättvis ersättning.

Vilka krav eller styrmedel vill ert parti införa för att minska spridningen av PFAS och andra farliga ämnen från offentliga verksamheter, inköp och avloppsflöden?

Moderaterna vill minska spridningen av PFAS och andra farliga ämnen genom skärpta EU-gemensamma regler, utfasning där det finns fungerande alternativ och bättre kontroll av utsläpp från verksamheter. Offentlig upphandling ska ställa relevanta kemikaliekrav där det är motiverat, samtidigt som viktiga samhällsfunktioner inte äventyras.

Vilket är ert partis främsta klimatvallöfte inför valet?

Sverige ska nå nettonollutsläpp senast 2045 genom omställning till helt fossilfria alternativ, samtidigt som vi bibehåller ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft.

Socialdemokraternas klimat- och miljöpolitiska talesperson Åsa Westlund. Foto: Socialdemokraterna

Socialdemokraternas klimat- och miljöpolitiska talesperson Åsa Westlund

Vilka beslut vill ert parti fatta för att göra det enklare och mer lönsamt för företag att minska sina utsläpp?

Vi vill föra en ambitiös klimatpolitik, där en viktig del är ett handslag med näringslivet och fortsätta stötta industrins omställning. Genom att stärka svensk innovation, stå fast vid långsiktiga spelregler, driva på för cirkulär ekonomi, snabbare tillståndsprocesser och minskat regelkrångel ger omställningen fler jobb och investeringar i hela vårt land.

Vill ert parti skärpa, behålla, förenkla eller minska kraven på företagens hållbarhetsredovisning?

Det är viktigt att bibehålla höga klimatambitioner, samtidigt som reglerna för hållbarhetsredovisning är enkla, transparenta och ändamålsenliga.

Vilka beslut vill ert parti fatta för att stärka företagens tillgång till fossilfri el och elnätskapacitet?

Den enskilt viktigaste frågan är att få på plats en långsiktig energipolitik som ger grund för investeringar och stabila låga priser. Därför vill vi se en långsiktig bred energiöverenskommelse som omfattar alla fossilfria kraftslag – det skulle gynna hela Sverige.

Hur ser ert parti på dagens tillståndsprocesser och miljöprövningar för företag?

Tillståndsprocesserna behöver förändras så att de blir snabbare, effektivare, mer förutsebara och rättssäkra. Det krävs för att möjliggöra nya och nödvändiga klimateffektiva investeringar och ny fossilfri kraftproduktion. Ett konkret exempel är att vi vill att snabbspår, så kallade ändringstillstånd, ska bli huvudregel för befintliga verksamheter som behöver ändra eller utvidga sin verksamhet.

Hur vill ert parti att miljökraven i offentliga upphandlingar ska utvecklas under nästa mandatperiod?

Offentliga upphandlingar är ett viktigt verktyg i omställningen och behöver användas på ett mer systematiskt sätt än i dag. Vi anser att offentlig upphandling kan användas strategiskt för att främja ny teknik och hållbara lösningar.

Vad vill ert parti göra för att offentlig sektor och näringsliv ska öka återbruket, använda resurser mer effektivt och minska mängden avfall?

Vi vill utreda utformningen av regelverk som främjar innovation, nya affärsmodeller och teknikutveckling inom cirkulär ekonomi. Fler styrmedel behövs för att stärka företagens drivkrafter att återvinna sitt avfall och sedan återbruka materialet.

Vad vill ert parti göra för att offentlig sektor och näringsliv ska minska sin påverkan på biologisk mångfald?

Det offentliga och näringslivet behöver dra åt samma håll i arbetet med att värna biologisk mångfald. Vi värnar den biologiska mångfalden och tvärtemot den nuvarande regeringen vill vi höja anslagen för skydd och skötsel av värdefull natur. På så sätt kan vi värna och restaurera naturliga habitat och stärka ekosystemen.

Vilka krav eller styrmedel vill ert parti införa för att minska spridningen av PFAS och andra farliga ämnen från offentliga verksamheter, inköp och avloppsflöden?

Vi vill driva på med full kraft för att skärpa EU:s kemikalielagar. Vi vill ha ett förbud mot PFAS i hela EU, men Sverige behöver gå före och vi vill se ett totalförbud av PFAS inom jordbruket så snabbt som möjligt.

Vilket är ert partis främsta klimatvallöfte inför valet?

Vi vill driva en rättvis klimatpolitik som fungerar för vanligt folk i hela landet – varje dag. Vi vill kroka arm med näringslivet, skapa långsiktiga förutsättningar, skynda på elektrifieringen samt satsa på förnybar och fossilfri el. Det är så vi skapar jobb, tillväxt och stärker vår konkurrenskraft.

Sverigedemokraternas miljö- och klimatpolitiska talesperson Martin Kinnunen. Foto: riksdagen

Sverigedemokraternas miljö- och klimatpolitiska talesperson Martin Kinnunen

Vilka beslut vill ert parti fatta för att göra det enklare och mer lönsamt för företag att minska sina utsläpp?

Det finns redan starka incitament för företag att minska sina utsläpp. EU:s utsläppshandelssystem är här grundläggande. Vi ser inget behov av ytterligare styrmedel.

Vill ert parti skärpa, behålla, förenkla eller minska kraven på företagens hållbarhetsredovisning?

Hållbarhetsrapporteringen orsakar betydande administration till obefintlig nytta. Det är positivt att EU-kommissionen verkat för förenklingar men mer kan göras på området.

Vilka beslut vill ert parti fatta för att stärka företagens tillgång till fossilfri el och elnätskapacitet?

Sverige måste fortsätta investera i fossilfri leveranssäker energi. Nätutbyggnad och mer kärnkraft är nyckeln för ett tryggt och ekonomiskt hållbart energisystem.

Hur ser ert parti på dagens tillståndsprocesser och miljöprövningar för företag?

Det finns mycket kvar att göra. Miljötillståndsutredningens arbete bör ligga till grund för en omfattande reformering av tillståndsprocesserna och miljöbalken. Beslut om den nya miljöprövningsmyndigheten är nu fattat och när utredningens arbete är slutfört senare i höst är det dags att få propositioner på riksdagens bord.

Hur vill ert parti att miljökraven i offentliga upphandlingar ska utvecklas under nästa mandatperiod?

Vi ser inget behov av att ytterligare öka byråkratin och administration inom ramen för offentliga upphandlingar. Fler krav kommer göra det svårare för mindre företag att delta i upphandlingsprocesserna och driva upp pris och försämra konkurrensen.

Vad vill ert parti göra för att offentlig sektor och näringsliv ska öka återbruket, använda resurser mer effektivt och minska mängden avfall?

Vi ser inget behov av nya styrmedel och lagstiftning utöver den mycket omfattande reglering som redan finns på området genom bland annat nyligen beslutad EU-lagstiftning.

Vad vill ert parti göra för att offentlig sektor och näringsliv ska minska sin påverkan på biologisk mångfald?

Sverige ska fortsätta att bedriva ett ändamålsenligt arbete för stark biologisk mångfald i Sverige. Störst utmaningar finns i dag på jordbruksmark där ett allvarligt problem är att vi har allt för få lantbruksdjur. Mer konkurrenskraftiga svenska lantbruksföretag kommer att vara viktigt.

Vilka krav eller styrmedel vill ert parti införa för att minska spridningen av PFAS och andra farliga ämnen från offentliga verksamheter, inköp och avloppsflöden?

Vi bör ha likartade regler på den inre marknaden i EU. Sverige bör verka för en effektiv reglering där riskabla substanser fasas ut på ett ansvarsfullt sätt. Störst potential i närtid är att fasa ut PFAS från konsumentprodukter samtidigt som man måste kunna ha en vuxen diskussion om att vi måste kunna fortsätta odla grödor, framställa viktiga läkemedel och tillverka försvarsmaterial även i framtiden.

Vilket är ert partis främsta klimatvallöfte inför valet?

Att fortsätta arbeta för en effektiv klimatpolitik där minskade utsläpp går hand i hand med ökad tillväxt och välstånd.

Vänsterpartiets klimatpolitiska talesperson Kajsa Fredholm. Foto: Vänsterpartiet

Vänsterpartiets klimatpolitiska talesperson Kajsa Fredholm

Vilka beslut vill ert parti fatta för att göra det enklare och mer lönsamt för företag att minska sina utsläpp?

Vänsterpartiet vill genomföra ett klimatinvesteringspaket på 700 miljarder de kommande tio åren där en klimatinvesteringsmyndighet planerar och strukturerar investeringar i transporter, bostäder, förnybar energi/elnät samt skydd av natur. Vi vill också satsa på hållbara transporter och avveckla klimatskadliga subventioner. Det skulle förbättra möjligheterna för företag att minska sina utsläpp och dessutom göra det mer lönsamt samtidigt som det skapar fler jobb.

Vill ert parti skärpa, behålla, förenkla eller minska kraven på företagens hållbarhetsredovisning?

Vi vill skärpa kraven på företagens hållbarhetsredovisning. De stora företagens ansvar måste stärkas i den gröna omställningen och öppenheten förbättras gällande dess miljö- och klimatpåverkan.

Vilka beslut vill ert parti fatta för att stärka företagens tillgång till fossilfri el och elnätskapacitet?

För att klara omställningen från fossila bränslen måste elproduktionen öka kraftigt. Vänsterpartiet vill att staten ska satsa mer på förnybar energi och ta större kontroll över den infrastruktur som är viktig för klimatomställningen, till exempel elnätet. På så sätt kan vi öka den förnybara energiproduktionen, samtidigt som vi pressar ner elpriserna. Vi vill också införa Sverigepriser på el, vilket skulle sänka priserna på den fossilfria el som produceras i Sverige avsevärt.

Hur ser ert parti på dagens tillståndsprocesser och miljöprövningar för företag?

Vi ser gärna förenklingar och förbättrade resurser till myndigheter för snabbare hantering där så är möjligt utan att miljökrav sänks. Vår uppfattning är att vårt system för miljöprövningar i huvudsak fungerar väl och effektivt.

Hur vill ert parti att miljökraven i offentliga upphandlingar ska utvecklas under nästa mandatperiod?

Vi vill att det ska vara obligatoriskt att ställa miljökrav i all offentlig upphandling. Det skulle gynna omställningen och företag som tar täten i miljöarbetet.

Vad vill ert parti göra för att offentlig sektor och näringsliv ska öka återbruket, använda resurser mer effektivt och minska mängden avfall?

Vi vill införa tidssatta och mätbara nationella mål för omställning till cirkulär ekonomi. Vi vill även införa ekonomiska styrmedel som främjar användandet av återvunna råvaror framför nyutvunna. Ett mer resurseffektivt samhälle stärker både klimatet och biologiska mångfalden.

Vad vill ert parti göra för att offentlig sektor och näringsliv ska minska sin påverkan på biologisk mångfald?

Vänsterpartiet vill införa ett naturpolitiskt ramverk, likt det för klimatet, som styr, vägleder och utvärderar regeringens politik för natur och biologisk mångfald. Vi anser vidare att 30 procent av Sveriges natur på sikt ska skyddas för biologisk mångfald och klimatet. Ett ökat skydd av natur stärker även allmänhetens möjligheter, inte minst de med lägre inkomster, till rekreation och upplevelser.

Vilka krav eller styrmedel vill ert parti införa för att minska spridningen av PFAS och andra farliga ämnen från offentliga verksamheter, inköp och avloppsflöden?

Vi vill införa PFAS-förbud inom alla användningsområden. Sverige bör redan nu gå före och införa nationella förbud. Statliga bolag och myndigheter bör få i uppdrag att intensifiera arbetet med att sanera områden förorenade av PFAS och statligt stöd införas för rening av PFAS i dricksvatten till de värst drabbade kommunerna.

Vilket är ert partis främsta klimatvallöfte inför valet?

Att vi åter får en politik som minskar utsläppen och som gör det enklare och billigare för dig att resa klimatsmart. Vi är garanten för en vänsterregering som är på din sida, som genomför klimatomställningen och minskar ojämlikheten.