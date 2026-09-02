FN: Vi kommer att missa 1,5-gradersmålet

Dagens M&U Den globala uppvärmningen väntas passera 1,5 grader över förindustriell nivå inom de närmaste åren, enligt en ny rapport från FN:s miljöprogram UNEP.

FN: Vi kommer att missa 1,5-gradersmålet
Foto: Adobe Stock

Med nuvarande klimatpolitik och utsläppsutveckling bedöms ett tillfälligt överskridande av temperaturgränsen inte längre kunna undvikas.

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Även i ett optimistiskt scenario, där ländernas klimatplaner genomförs fullt ut och ytterligare nettonollmål nås, väntas uppvärmningen nå en topp på 1,8 grader. UNEP framhåller samtidigt att Parisavtalets mål om att begränsa den långsiktiga uppvärmningen till 1,5 grader fortfarande gäller.

Ett överskridande innebär bland annat ökade risker för extremvärme, skogsbränder, stigande havsnivåer och kollaps av ekosystem. Utan effektiv klimatanpassning kan den globala livsmedelsproduktionen enligt rapporten minska med upp till 14 procent till 2050.

För att temperaturen senare ska kunna återgå till 1,5 grader krävs snabba och omfattande utsläppsminskningar samt på sikt negativa nettoutsläpp av koldioxid. UNEP bedömer att varje ytterligare bråkdel av en grads uppvärmning och varje extra år över 1,5 grader ökar riskerna för människor, samhällen och ekosystem.

publicerad 2 september 2026
av Carolina Högling
carolina.h@miljo-utveckling.se

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