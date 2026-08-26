SD säger nej till PFAS-förbud i EU: ”Vi tänker inte spela med”

Martin Kinnunen, Sverigedemokraternas miljöpolitiska talesperson, motiverade beskedet med att PFAS fortfarande behövs inom vissa användningsområden.

– Vi tänker inte spela med i det här. Det är klart att vi ska minska spridningen av farliga kemikalier, definitivt. Sen måste vi veta att vi inte bara kan sluta tillverka livsnödvändig medicin. Vi kan inte upphöra med att tillverka stridsflygplan, vapen, massor av saker, sa han under utfrågningen.

I stället vill Sverigedemokraterna prioritera att få bort PFAS från användningsområden där ämnena inte bedöms vara nödvändiga.

– Vi får försöka ta bort det allra mest farliga och det som vi inte har så stort behov av. Exempelvis konsumentprodukter. Sen måste vi ha en ansvarsfull politik för resterande.

Socialdemokraternas klimat- och miljöpolitiska talesperson Åsa Westlund lyfte i stället behovet av en snabb utfasning och betonade att ett EU-förbud fortfarande skulle kunna tillåta användning där PFAS bedöms vara absolut nödvändigt för samhället.

– Vi behöver göra väldigt mycket mer för att få bort de här kemikalierna som stannar kvar under väldigt lång tid. Vi får bara mer och mer forskning om hur skadliga de här är, inte minst för barn och unga. Vi måste ta ansvar för det. Ett förbud på EU-nivå innebär samtidigt att man kommer att kunna fortsätta använda det här där det är absolut nödvändigt för samhället. Det innebär inte att det försvinner över en dag. Det är att låtsas och argumentera så. Men vi behöver fasa ut de här ämnena så fort som möjligt, sa hon.