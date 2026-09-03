Lista: 20 verktyg för att hantera målkonflikter i den gröna omställningen

Rapporten ”Från målkonflikter till möjlighetsfönster” visar hur målkonflikter i den gröna omställningen kan hanteras i samhällsplaneringen. Den innehåller en verktygslåda med metoder för att upptäcka konflikter tidigare och hitta möjliga vägval. Verktygen är tänkta som ett komplement till den ordinarie planeringsprocessen. Rapporten har tagits fram i ett Vinnova-finansierat projekt utfört av Sweco tillsammans med forskare och samhällsaktörer.

Enligt rapporten kan den gröna industriomställningen skapa målkonflikter i samhällsplaneringen, bland annat kring miljö, kulturvärden och lokala intressen. Projektgruppen pekar på att dagens planeringsinstrument kan vara för trubbiga för att hantera sådana konflikter.

Verktygen har utvecklats och prövats i Borlänge, Kiruna och Älvsbyn, där stora industriella satsningar pågår eller planeras. Kommuner, industri, civilsamhälle, konsulter och forskare har tillsammans prövat metoder för att hantera målkonflikter i de tre lärcasen.

Tanken är inte att alla målkonflikter ska lösas. Verktygen ska i stället hjälpa aktörerna att identifiera möjlighetsfönster där konflikter kan omdefinieras och nya vägval bli möjliga. Med möjlighetsfönster menar rapporten skeden där ett annat beslut hade kunnat leda till ett annat utfall.

Verktygslådan riktar sig till bland andra kommuner, regioner, länsstyrelser, industriaktörer, fastighetsägare, kulturarvsexperter och konsulter som arbetar med frågor kopplade till den gröna omställningen.

Fem principer för arbetet

Verktygslådan vilar på fem principer. Den första är att arbeta strukturerat och systematiskt med ett värdebaserat ramverk, så att aktörerna kan skapa en gemensam bild av frågor, mål och konflikter.

Den andra är att samverka över disciplinära gränser. Tanken är att exempelvis industri, fysisk planering, kulturmiljö och andra berörda kompetenser ska komma in i samma process, i stället för att behandla frågorna var för sig.

Den tredje principen är att omvandla syndrom till synergier. Det innebär att motstridiga mål och perspektiv inte bara ska analyseras var för sig, utan användas för att hitta nya lösningar och möjliga vägar framåt.

Den fjärde är att lägga till den rumsliga dimensionen. Målkonflikten ska kopplas till den faktiska platsen och visualiseras geografiskt, så att konsekvenser och möjliga lösningar blir tydligare.

Den femte principen är att kombinera experimentell och reflekterande planering. Analys och lösningsarbete ska varvas, så att alternativ kan prövas, utvärderas och omarbetas under processens gång.

20 verktyg i tre delar

Principerna omsätts i 20 operativa verktyg. De är uppdelade efter var i arbetet de kan användas: tio för diagnos och analys, fem för design och utvärdering och fem för genomförandestrategi. Verktygen är inte tänkta som en obligatorisk kedja där samtliga alltid måste användas, utan kan kombineras utifrån målkonflikten och den lokala situationen.

Diagnos och analys