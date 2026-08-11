Ny utredning ska föreslå styrmedel mot PFAS

Uppdraget är en del av den nationella handlingsplanen för per- och polyfluorerade alkylsubstanser, PFAS. Utredaren ska identifiera de områden där ekonomiska styrmedel bedöms vara mest effektiva för att motverka nya PFAS-föroreningar. Därefter ska förslag lämnas på lämpliga ekonomiska styrmedel och motiveringar till varför de valts. Utredningen ska även ta fram de författningsförslag som krävs för att genomföra åtgärderna. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2027.