Ny utredning ska föreslå styrmedel mot PFAS
Dagens M&U Regeringen tillsätter en särskild utredare som ska analysera ekonomiska styrmedel för att fasa ut användningen av PFAS och minska spridningen av samt exponeringen för ämnena.
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Uppdraget är en del av den nationella handlingsplanen för per- och polyfluorerade alkylsubstanser, PFAS. Utredaren ska identifiera de områden där ekonomiska styrmedel bedöms vara mest effektiva för att motverka nya PFAS-föroreningar. Därefter ska förslag lämnas på lämpliga ekonomiska styrmedel och motiveringar till varför de valts. Utredningen ska även ta fram de författningsförslag som krävs för att genomföra åtgärderna. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2027.