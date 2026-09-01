Nya ESRS-förslaget: Det här förändras för hållbarhetsrapporteringen

För företag som arbetar med CSRD och hållbarhetsrapportering innebär förslaget därmed en betydligt mindre uppsättning specificerade datapunkter att förhålla sig till. Samtidigt visar EFRAG:s sammanställning att klimatfrågorna även fortsättningsvis står för den största delen av rapporteringen.

Underlaget är ett utkast från EFRAG:s sekretariat, daterat den 28 augusti 2026, över datapunkterna i de reviderade ESRS som är kopplade till EU-kommissionens delegerade akt från den 3 juli. Dokumentet omfattar ESRS 2 samt standarderna för klimat, föroreningar, vatten och marina resurser, biologisk mångfald och ekosystem, resursanvändning och cirkulär ekonomi, sociala frågor och affärsuppförande.

Det handlar dock om ett utkast och inte om en slutlig checklista för företagens rapportering. EFRAG beskriver dokumentet som icke-bindande stödmaterial och anger uttryckligen att det inte ska ersätta den antagna ESRS-texten. Sekretariatet uppger också att materialet i detta skede kan innehålla fel, vara ofullständigt och komma att uppdateras.

Klimat står för flest datapunkter

Av de 292 datapunkterna finns 84 inom E1, standarden för klimatförändringar. Det gör klimat till det klart största enskilda området i förslaget.

Även inom övriga miljöområden finns ett antal specificerade datapunkter, men betydligt färre än inom klimat. Fördelningen för miljöstandarderna är:

Klimatförändringar, E1: 84 datapunkter

84 datapunkter Föroreningar, E2: 17 datapunkter

17 datapunkter Vatten och marina resurser, E3: 8 datapunkter

8 datapunkter Biologisk mångfald och ekosystem, E4: 9 datapunkter

9 datapunkter Resursanvändning och cirkulär ekonomi, E5: 15 datapunkter

Därutöver innehåller ESRS 2 om generella upplysningar 57 datapunkter. S1 om den egna arbetskraften är det näst största tematiska området efter klimat, med 49 datapunkter.

För företag med omfattande miljö- och klimatarbete innebär förslaget alltså inte att miljöinformationen försvinner ur ESRS. Däremot blir antalet specificerade uppgifter betydligt färre än i 2023 års standarder.

Väsentlighetsbedömningen avgör fortfarande vad som ska rapporteras

Antalet datapunkter ska samtidigt inte läsas som antalet uppgifter som varje företag automatiskt måste lämna.

EFRAG betonar i materialet att reglerna om väsentlighet i ESRS 1 fortsatt gäller. Ett företag ska inte lämna information som föreskrivs av en ESRS-datapunkt om informationen inte är väsentlig.

Detsamma gäller upplysningar om policyer, åtgärder och mål. Enligt EFRAG:s sammanställning krävs sådana upplysningar endast när företaget har antagit motsvarande policyer, åtgärder eller mål för frågor eller delfrågor som företaget har bedömt som väsentliga.

En del datapunkter är dessutom villkorade. Det innebär enligt EFRAG att uppgiften ska lämnas om ett visst förhållande föreligger eller ett särskilt villkor är uppfyllt. I materialet kopplas detta bland annat till formuleringar som ”if” och ”where applicable”.

När sådana villkorade datapunkter räknas bort återstår enligt EFRAG:s statistik 195 datapunkter.

Färre datapunkter betyder inte att väsentlighetsarbetet försvinner

För hållbarhetsansvariga blir därför skillnaden mellan antalet datapunkter och den information som det enskilda företaget faktiskt behöver lämna viktig.

Företagen behöver fortsatt avgöra vilka hållbarhetsfrågor och delfrågor som är väsentliga. Först därefter kan datapunktsförteckningen användas för att avgöra vilka uppgifter som är relevanta. Det är också därför EFRAG uttryckligen anger att dokumentet inte ska användas som en checklista.

Färre datapunkter innebär inte heller nödvändigtvis att all information som ett företag kan behöva lämna finns uttryckligen angiven i listan. EFRAG anger att företag som konstaterar att en väsentlig påverkan inte täcks av ESRS, eller inte täcks med tillräcklig detaljnivå, ska lämna företagsspecifika upplysningar med hänsyn till bestämmelserna om rättvisande presentation.

Det innebär att minskningen från 783 till 292 datapunkter beskriver hur antalet specificerade rapporteringspunkter förändras. EFRAG:s material ger däremot inte stöd för slutsatsen att arbetsbördan för ett enskilt företags hållbarhetsrapportering kommer att minska med motsvarande 63 procent.

En del krav kommer från annan EU-lagstiftning

En annan aspekt för företag att hålla reda på är kopplingen mellan ESRS och andra EU-regler. Av de 292 datapunkterna är 83, motsvarande 28 procent, markerade som relaterade till annan EU-lagstiftning i EFRAG:s sammanställning.

Kopplingen är särskilt stor inom klimat. Av de 84 datapunkterna i E1 är 40 relaterade till annan EU-lagstiftning.

EFRAG:s material markerar bland annat datapunkter med kopplingar till SFDR, pelare 3-regler, benchmarkregler och klimatrelaterad EU-lagstiftning. För företag innebär förslaget därmed inte att ESRS-rapporteringen kan betraktas helt fristående från andra EU-krav.

Det här visar förslaget

För hållbarhetsansvariga är det framför allt fyra delar av EFRAG:s underlag som är relevanta att följa:

Antalet datapunkter minskar kraftigt. Utkastet innehåller 292 datapunkter jämfört med 783 i 2023 års ESRS.

Utkastet innehåller 292 datapunkter jämfört med 783 i 2023 års ESRS. Klimat är fortsatt det största området. E1 står för 84 datapunkter, betydligt fler än någon av de övriga miljöstandarderna.

E1 står för 84 datapunkter, betydligt fler än någon av de övriga miljöstandarderna. Väsentlighetsbedömningen är fortsatt central. Alla 292 datapunkter är inte uppgifter som automatiskt ska rapporteras av varje företag.

Alla 292 datapunkter är inte uppgifter som automatiskt ska rapporteras av varje företag. Underlaget är fortfarande ett utkast. EFRAG beskriver dokumentet som icke-bindande, anger att det inte ska användas som en checklista och uppger att det kan komma att uppdateras.

För företag som redan arbetar med att anpassa sina processer och datainsamling till ESRS ger EFRAG:s utkast därmed en bild av hur rapporteringskraven föreslås bli mindre omfattande på datapunktsnivå och vilka områden som fortsatt innehåller flest uppgifter. Men eftersom materialet fortfarande är ett utkast behöver företagen skilja mellan den föreslagna datapunktslistan och de krav som slutligen blir bindande.