Expertens råd: ”Vänta inte med PPWR-arbetet”

Klimat När EU:s nya förpackningsförordning börjar tillämpas möter företag nya krav på bland annat dokumentation och producentansvar. Samtidigt uppmanar Näringslivets Producentansvar företag att inte vänta på att alla detaljer ska falla på plats.

Expertens råd: ”Vänta inte med PPWR-arbetet”
Henrik Nilsson. Foto: Fotograf: Karin Boo/Näringslivets Producentansvar / Adobe Stock

När EU:s nya förpackningsförordning, PPWR, börjar tillämpas är det bara början på en förändring som kommer att pågå under många år. Henrik Nilsson, chef för marknad och samhällskontakter på Näringslivets Producentansvar, betonar att kraven införs stegvis och att flera delar ligger längre fram i tiden.

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– Det är en väldigt omfattande lagstiftning som ställer stora krav på producenterna och innebär en hel del ansvar för dem, säger han till Miljö & Utveckling. 

Näringslivets Producentansvar ser samtidigt positivt på flera delar av förordningen. Enligt Henrik Nilsson kan den bland annat skapa bättre förutsättningar för återvinning.

– En välfungerande återvinning är ju en förutsättning för att få den cirkulära ekonomin att fungera, menar han.

Han lyfter också fram harmoniseringen mellan medlemsländerna som en viktig del. När samma regler i större utsträckning gäller inom unionen blir det enligt honom tydligare vilket ansvar företag har för sina förpackningar.

– Vi tror också att PPWR är bra för att den främjar en välfungerande inre marknad inom EU. Den ger ökad konkurrens på lika villkor.

Det handlar bland annat om att tydliggöra vem som ansvarar för en förpackning och vilka krav som ställs på den som omfattas av producentansvaret.

Till företag som nu ska börja arbeta efter de nya reglerna har Henrik Nilsson några råd. Olika roller medför olika skyldigheter, och i vissa fall förändras också definitionen av vilket företag som har ansvaret.

– Vårt budskap till företag är att fokusera på att ta reda på vilken roll man har gällande de olika rollerna som finns inom PPWR, huruvida man har ett producentansvar och att sedan agera efter de ganska tydliga riktlinjer som finns.

En annan central del är dokumentationen. Företagen behöver enligt Henrik Nilsson ha kontroll över sina förpackningar och deras innehåll.

– Det handlar ju framför allt om att ha dokumentation om sina förpackningar och veta vad de innehåller.

Samtidigt är alla detaljer ännu inte på plats. Henrik Nilsson pekar på att EU fortfarande har arbete kvar med den sekundärlagstiftning som ska precisera hur delar av regelverket ska fungera när ytterligare krav börjar tillämpas.

– Delegerade akter och implementeringsakter att klargöra hur alla detaljer ska fungera i de här ytterligare stegen som kommer längre fram, avslutar han. 

Det innebär dock inte att företag bör avvakta tills samtliga detaljer är beslutade, enligt Henrik Nilsson. Hans främsta medskick är i stället att börja arbeta utifrån de krav och riktlinjer som redan är kända.

– Att inte vänta på alla exakta detaljer och klargöranden utan agera efter de övergripande, tämligen tydliga riktlinjerna som finns redan på plats.

Flera av de större förändringarna ligger flera år framåt i tiden. Men för företag som kommer att omfattas av dem är det enligt Henrik Nilsson viktigt att börja förberedelserna redan nu.

– För att även om 2030 och 2035 och 2040 kan kännas som det ligger långt fram i tiden så behöver man börja agera redan nu, avslutar han. 

Avfall & Återvinning EU Klimat Miljöarbete
publicerad 12 augusti 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

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