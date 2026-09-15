H&M: Naturfrågan är en del av affären

Företagen beskriver bland annat att vetenskapliga mål gör det lättare att identifiera var påverkan på naturen är störst och vilka delar av verksamheten eller leverantörskedjan som bör prioriteras. Företagen pekade också på stärkt motståndskraft i verksamheten, ökad trovärdighet och bättre beredskap för nya risker och förväntningar.

H&M:s hållbarhetschef Leyla Ertur beskriver naturfrågan som en del av företagets affär och inköpsstrategi, eftersom tillgången till råvaror och fungerande leverantörskedjor påverkar möjligheten att fortsätta tillverka produkter.

– Det centrala perspektivet för oss var att behandla naturen som en affärsfråga – inte som ett tillägg till CSR-arbetet. Det skapar motståndskraft i verksamheten. Det är direkt kopplat till vår inköpsstrategi. När jag talar om motståndskraft menar jag konkret vår förmåga att fortsätta bedriva verksamhet och tillverka våra produkter, sade hon till rapportförfattarna.

SBTN lyfter i rapporten flera framsteg med företagens arbete med vetenskapsbaserade naturmål. I oktober lanseras också Science-Based Targets for Nature 2.0, en uppdaterad version av ramverket som ska göra det lättare för fler företag att sätta och följa upp naturrelaterade mål.