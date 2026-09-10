Kaffet som ska finansiera naturvård

Kaffeförsäljningen ska bidra till att finansiera miljöorganisationens verksamhet. I WWF brittiska webbutik säljs nu hela kaffebönor från Colombia, samtidigt som ett malet kaffe aviseras som en kommande produkt.

Kaffet består av arabicabönor som odlas på hög höjd i Colombia. Enligt WWF är det Fairtrade-certifierat och rostas på ett rosteri som har certifierats som koldioxidneutralt av One Carbon World. Uppgiften om koldioxidneutralitet gäller därmed rosteriet.

Förpackningen består av polypropenplast, PP5. WWF uppger att den kan lämnas till deltagande butikers insamlingssystem och återvinningspunkter.

En påse med 250 gram hela bönor kostar åtta brittiska pund. På produktsidan anger WWF att 100 procent av webbutikens vinst går till organisationens arbete. Något belopp per såld kaffepåse redovisas inte.

Earthbrew har tidigare funnits som kaffekapslar. WWF tävlingsvillkor visar att kapslar under samma varumärke ingick i en medlemskampanj redan sommaren 2025.