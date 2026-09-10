Kaffet som ska finansiera naturvård

Biologisk mångfald WWF tar plats på kaffemarknaden med egna märket Earthbrew. Fairtrade-märkta bönor från Colombia ska locka kaffedrickare att bidra till organisationens arbete. Löftet: hela vinsten från den brittiska webbutiken går till WWF.

Kaffet som ska finansiera naturvård

WWF i Storbritannien säljer Fairtrade-märkt kaffe under varumärket Earthbrew. Enligt organisationen går hela vinsten från den egna webbutiken till WWF arbete.

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Kaffeförsäljningen ska bidra till att finansiera miljöorganisationens verksamhet. I WWF brittiska webbutik säljs nu hela kaffebönor från Colombia, samtidigt som ett malet kaffe aviseras som en kommande produkt.

Kaffet består av arabicabönor som odlas på hög höjd i Colombia. Enligt WWF är det Fairtrade-certifierat och rostas på ett rosteri som har certifierats som koldioxidneutralt av One Carbon World. Uppgiften om koldioxidneutralitet gäller därmed rosteriet.

Förpackningen består av polypropenplast, PP5. WWF uppger att den kan lämnas till deltagande butikers insamlingssystem och återvinningspunkter.

En påse med 250 gram hela bönor kostar åtta brittiska pund. På produktsidan anger WWF att 100 procent av webbutikens vinst går till organisationens arbete. Något belopp per såld kaffepåse redovisas inte.

Earthbrew har tidigare funnits som kaffekapslar. WWF tävlingsvillkor visar att kapslar under samma varumärke ingick i en medlemskampanj redan sommaren 2025.

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publicerad 10 september 2026
av Jon Röhne

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