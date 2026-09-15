Ny märkning för kompakta produkter – så kan svenska företag tänka

Certifiering Mindre vatten, mindre material och mindre luft i transporterna. Nu kommer en ny certifiering som ska premiera produkter som ger samma funktion med mindre resursåtgång.

Ny märkning för kompakta produkter – så kan svenska företag tänka
Hård tvål, betydligt bättre för miljön än flytande tvål. Foto: Adobe Stock

Den amerikanska organisationen NSF lanserade i augusti en ny certifiering för så kallade kompakta produkter. Tanken är att kunna verifiera produkter som har utformats för att ge samma funktion med mindre material och effektivare transporter, utan att säkerhet, funktion eller användbarhet försämras.

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Det kan exempelvis handla om att ersätta en stor flaska med utspädd produkt med ett koncentrat, ett pulver, en tablett eller en fast produkt. Tvål, rengöringsmedel och andra produkter där en stor del av vikten består av vatten är tydliga exempel.

NSF bedömer bland annat hur mycket produkt som krävs per användning och vilken effekt förändringen får på materialåtgång och transporter. Certifieringen är öppen för tillverkare och återförsäljare även utanför USA.

Principen är relevant även i Sverige

Även om certifieringen inte är etablerat i Sverige så är det förstås intressant också för svenska företag att minska sin påverkan genom smart ”kompakt” produktutveckling. Utvecklingen ligger också i linje med EU nya förpackningsförordning, PPWR. Den innehåller krav på att förpackningar ska minimeras och att onödigt tomrum ska begränsas. För försäljningsförpackningar ska tomrum minskas till vad som är nödvändigt för att förpackningen ska fungera. Även återanvändning och refill får en större roll.

För exempelvis tvätt- och rengöringsprodukter går utvecklingen åt samma håll. EU nya förordning om tvätt- och rengöringsmedel innehåller särskilda regler för refill och lyfter fram refill som ett sätt att förebygga förpackningsavfall.

Samtidigt skärps reglerna för hur miljöfördelarna får kommuniceras. Från den 27 september börjar EU nya regler om konsumenters gröna omställning tillämpas. Bland annat förbjuds hållbarhetsmärkningar som inte bygger på ett godkänt certifieringssystem eller har inrättats av en offentlig aktör.

Det innebär att företag som utvecklar mer koncentrerade och materialeffektiva produkter också behöver kunna belägga de miljöfördelar som kommuniceras.

publicerad 15 september 2026
av Jon Röhne
nrjon-r@hallbartsamhallsbyggande.se

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