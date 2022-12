Guide: Så fungerar massbalansprincipen

Massbalans inom kemiindustrin hanteras idag genom någon form av certifiering. Chalmers Industriteknik har gjort en genomgång av de tillgängliga metoderna.

Fyra certifieringar för massbalans granskades 2020 av Chalmers Industriteknik. Resultaten finns samlade i rapporten Standards and certification schemes related to the mass balance approach. I rapporten konstaterar skribenterna också att massbalans inte är en enhetlig metod utan kan tillämpas på olika sätt, med olika avgränsningar.

De fyra certifieringarna är:

► ISCC +

► REDcert

► RSB Advanced Products

► Ecoloop

De är alla flexibla i högre eller lägre grad. Striktast av dem är ISCC +, medan REDcert och RSB Advanced Products är mer flexibla. Flexibiliteten handlar till exempel om ifall den aktuella råvaran måste hanteras på en och samma produktionsanläggning eller inte. Certifieringen Ecoloop är endast avsedd för återvunnen plast.

Utvecklingen generellt går mot fler certifieringar och ökad flexibilitet hos dessa. Det kan leda till att materialinköp i andra världsdelar tillgodoräknas i Europa.