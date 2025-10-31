En omfattande internationell rapport, ”Countdown on health and climate change” visar att global uppvärmning nu orsakar i genomsnitt ett dödsfall i minuten på grund av extrem värme. Rapporten varnar för att hälsokonsekvenserna av klimatkrisen ökar snabbt och att miljoner liv årligen går förlorade till följd av bristande åtgärder.
En människa dör varje minut av extrem värme orsakad av klimatförändringar
Dagens M&U I snitt en människa i minuten dör till följd av extrem värme, orsakad av global uppvärmning. Det visar en ny omfattande rapport, publicerad på The Lancet.
Foto: Adobe Stock.
Enligt rapporten dog i genomsnitt 546 000 människor per år av värmerelaterade orsaker mellan 2012 och 2021 – en ökning med 23 procent sedan 1990-talet.
