EU undantar pallplast och band från återanvändningskrav

Dagens M&U EU-kommissionen har beslutat att plastfolie och band för lastsäkring på pallar undantas från kravet på 100 procents återanvändning inom EU.

EU undantar pallplast och band från återanvändningskrav
Foto: Adobe Stock

EU-kommissionen antog den 25 februari en delegerad akt som undantar plastfolie och band för lastsäkring på pallar från kravet på 100 procents återanvändning inom EU. Kravet fanns i förordningen om förpackningar och förpackningsavfall, PPWR, och gällde vid användning inom företag eller mellan företag i samma medlemsstat.

Beslutet är den första tillämpningen av en delegerad akt under lagstiftningen. En studie visade att ett fullt återanvändningskrav skulle kunna leda till oproportionerliga kostnader.

publicerad 26 februari 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

