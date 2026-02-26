EU-kommissionen antog den 25 februari en delegerad akt som undantar plastfolie och band för lastsäkring på pallar från kravet på 100 procents återanvändning inom EU. Kravet fanns i förordningen om förpackningar och förpackningsavfall, PPWR, och gällde vid användning inom företag eller mellan företag i samma medlemsstat.
EU undantar pallplast och band från återanvändningskrav
Dagens M&U EU-kommissionen har beslutat att plastfolie och band för lastsäkring på pallar undantas från kravet på 100 procents återanvändning inom EU.
Foto: Adobe Stock
Beslutet är den första tillämpningen av en delegerad akt under lagstiftningen. En studie visade att ett fullt återanvändningskrav skulle kunna leda till oproportionerliga kostnader.
