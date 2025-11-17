Cop30: Trycket ökar på oljeländer att planera utfasning

Tyskland, Storbritannien, Danmark och Kenya vill att Cop30 i Brasilien enas om en global färdplan för utfasning av fossila bränslen. Förslaget bygger vidare på överenskommelsen vid Cop28 om att lämna fossila energisystem till 2050. Brasiliens president Luiz Inácio Lula da Silva har uttryckt stöd, trots att landet nyligen godkänt ny oljeprospektering vid Amazonas mynning.