Tyskland, Storbritannien, Danmark och Kenya vill att Cop30 i Brasilien enas om en global färdplan för utfasning av fossila bränslen. Förslaget bygger vidare på överenskommelsen vid Cop28 om att lämna fossila energisystem till 2050. Brasiliens president Luiz Inácio Lula da Silva har uttryckt stöd, trots att landet nyligen godkänt ny oljeprospektering vid Amazonas mynning.
Cop30: Trycket ökar på oljeländer att planera utfasning
Dagens M&U Inför Cop30 växer kraven på en global plan för att fasa ut fossila bränslen. Flera länder och industriföreträdare vill ha en tydlig färdväg – medan Brasilien skickar blandade signaler.
Foto: Rafa Neddermeyer/COP30 Brasil Amazônia/PR
Färdplanen väntas bli frivillig, men målet är att ge länder verktyg för hur omställningen kan ske. Enligt Danmarks klimatambassadör Ole Thonke bör arbetet knytas till finansieringsfrågan. Även Traton Group, med varumärken som Scania och MAN, vill se en konkret plan för elektrifiering.
