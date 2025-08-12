Second hand som affärsstrategi – här är märket som lyckas där andra fastnar

Cirkulär ekonomi Allt fler modemärken testar second hand, men många satsningar fastnar i liten skala och svag lönsamhet. DÔEN går mot strömmen med en modell som integrerar begagnat i kärnaffären och koncentrerar försäljningen till kvartalsvisa släpp.

Foto: Adobe Stock.

I modebranschen är återförsäljning av begagnat ofta ett sidoprojekt. Många aktörer outsourcar processen till tredjepartsplattformar eller lägger den som en separat flik i webbshoppen. Resultatet blir ofta ojämn tillgång på plagg, spretig kundupplevelse och en kostnadsbild som gör det svårt att gå med vinst. För en del företag blir second hand mer ett symboliskt hållbarhetsprojekt än en växande affärsgren.

DÔEN, ett Los Angeles-baserat modemärke grundat 2016, har valt en annan väg. Deras återförsäljningsprogram Hand-Me-DÔEN är fullt integrerat i den ordinarie e-handeln. Nya och begagnade plagg säljs i samma kassa och med samma varumärkesupplevelse. Den som lämnar in gamla DÔEN-plagg får ett presentkort på halva det förväntade försäljningspriset. All hantering sker i det egna lagret nära Los Angeles, vilket ger kontroll över både kvalitet och sortiment.

Kvartalsvisa släpp

Till skillnad från de flesta second hand-initiativ, som är öppna året runt, säljer DÔEN begagnat bara fyra gånger per år. Plaggen samlas in löpande, kvalitetssäkras och lagras tills släppet sker. Kunder som lämnat in plagg får förhandsaccess innan allmänheten släpps in. Modellen ger färre försäljningsdagar, men skapar tryck, gör det lättare att kurera utbudet och motverkar tomma hyllor.

Resultat i liten skala

Under det första året såldes över 6 000 begagnade plagg och nästan 9 000 skickades in, varav 98 procent accepterades. Intäkterna passerade 1 miljon dollar, exklusive extraförsäljningen som presentkorten genererar. Nära en femtedel av köpen gjordes av helt nya kunder. Året därpå ökade försäljningen med elva procent.

Kvar att bevisa

Enligt branschexperter krävs tre steg för att ett återförsäljningsprogram ska vara verkligt hållbart. växande försäljning och lager, lönsamhet och att intäkterna från begagnat ersätter delar av nyproduktionen utan att sänka total omsättning. DÔEN har nått de två första. Den tredje – att faktiskt minska nyproduktionen – återstår. Men DÔENs Vd Holly Soroca har aviserat att det är tanken, och att målet är att nå ett ”robust återförsäljningsprogram om 10–15 år som en permanent del av verksamheten”.

Cirkulär ekonomi
publicerad 12 augusti 2025
av
Emmy Westling

